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https://ria.ru/20210719/belgazprombank-1741813523.html
В Белгазпромбанке сменился руководитель
В Белгазпромбанке сменился руководитель - РИА Новости, 19.07.2021
В Белгазпромбанке сменился руководитель
Надежда Ермакова, которая в последнее время руководила Белгазпромбанком, выведена из состава правления из-за истечения срока контракта, и.о. председателя... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:13
2021-07-19T11:13
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
надежда ермакова (экономист)
минск
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Надежда Ермакова, которая в последнее время руководила Белгазпромбанком, выведена из состава правления из-за истечения срока контракта, и.о. председателя правления банка назначена Ирина Потапова, сообщила в понедельник пресс-служба денежно-кредитной организации.Ермакова была назначена председателем его правления в январе. До этого она руководила временной администрацией банка, введенной ЦБ республики."В соответствии с решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" Надежда Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта. Исполнение обязанностей председателя правления с 18 июля 2021 года возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Олеговну Потапову", - говорится в сообщении на сайте банка.Как указали в пресс-службе, правление ОАО "Белгазпромбанк" продолжит реализацию "основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны".Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка. По состоянию на 1 января 2021 года по размеру нормативного капитала Белгазпромбанк занимал пятое место в белорусской банковской системе и являлся крупнейшим частным банком страны. Белгазпромбанк включен Нацбанком (ЦБ) Белоруссии в число системно значимых банков группы значимости I.В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост в Белоруссии Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа из топ-менеджеров, выводившая деньги за границу. Семнадцатого февраля в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров банка во главе с Бабарико, всего в уголовном деле было восемь фигурантов. Все они признали вину, за исключением Бабарико. Верховным судом бывший банкир приговорен к 14 годам исправительной колонии усиленного режима и штрафу.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741106525.html
https://ria.ru/20210217/belgazprombank-1597829939.html
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, надежда ермакова (экономист), минск, белоруссия, в мире, экономика
11:13 19.07.2021
 
В Белгазпромбанке сменился руководитель

Пресс-служба Белгазпромбанка: и.о. председателя правления назначена Ирина Потапова

© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Надежда Ермакова, которая в последнее время руководила Белгазпромбанком, выведена из состава правления из-за истечения срока контракта, и.о. председателя правления банка назначена Ирина Потапова, сообщила в понедельник пресс-служба денежно-кредитной организации.
Ермакова была назначена председателем его правления в январе. До этого она руководила временной администрацией банка, введенной ЦБ республики.
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"В соответствии с решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" Надежда Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта. Исполнение обязанностей председателя правления с 18 июля 2021 года возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Олеговну Потапову", - говорится в сообщении на сайте банка.
Как указали в пресс-службе, правление ОАО "Белгазпромбанк" продолжит реализацию "основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны".
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17 февраля, 13:16
Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка. По состоянию на 1 января 2021 года по размеру нормативного капитала Белгазпромбанк занимал пятое место в белорусской банковской системе и являлся крупнейшим частным банком страны. Белгазпромбанк включен Нацбанком (ЦБ) Белоруссии в число системно значимых банков группы значимости I.
В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост в Белоруссии Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа из топ-менеджеров, выводившая деньги за границу. Семнадцатого февраля в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров банка во главе с Бабарико, всего в уголовном деле было восемь фигурантов. Все они признали вину, за исключением Бабарико. Верховным судом бывший банкир приговорен к 14 годам исправительной колонии усиленного режима и штрафу.
 
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоНадежда Ермакова (экономист)МинскБелоруссияВ миреЭкономика
 
 
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