https://ria.ru/20210719/baltic_weekend-1741827922.html

Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021

Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021 - РИА Новости, 19.07.2021

Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021

Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия – церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:19

2021-07-19T12:19

2021-07-19T12:19

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741828554_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2ad17a5c7ba1df444c9b920d4cf513ba.jpg

МОСКВА, 19 июл - Организационный комитет Baltic Weekend. 9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия – церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА Awards.Baltic Weekend ежегодно собирает более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – поддерживать и развивать коммуникационный рынок. Формат форума – faces & cases предполагает выступления ключевых фигур паблик рилейшнз с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров прошлых лет Андрей Себрант (Яндекс), Сергей Минаев(Esquire), Александр Ивлев (Ernst & Young), Елена Кохановская(МТС), Мария Захарова (МИД РФ), Владимир Залужский (Северсталь), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль (Газпром нефть), Юрий Дудь(видеоблогер) и другие.В этом году участников ожидает насыщенная деловая программа. Профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят такие темы, как устойчивое развитие бизнеса, его цифровая трансформация, развитие инфлюенс-кампаний и появление нового вида инфлюенсеров, укрепление доверия аудитории через пиар первого лица, роль территориального бренда в развитии региона и другие.Кроме того, 9 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBА Awards 2021.Baltic Weekend– это уникальная площадка для диалога и нетворкинга между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте и по почте info@balticweekend.com.XXI Baltic Weekend пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Возрастная категория форума 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы