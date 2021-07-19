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Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021
Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021 - РИА Новости, 19.07.2021
Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021
Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия – церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:19
2021-07-19T12:19
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 июл - Организационный комитет Baltic Weekend. 9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия – церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА Awards.Baltic Weekend ежегодно собирает более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – поддерживать и развивать коммуникационный рынок. Формат форума – faces &amp; cases предполагает выступления ключевых фигур паблик рилейшнз с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров прошлых лет Андрей Себрант (Яндекс), Сергей Минаев(Esquire), Александр Ивлев (Ernst &amp; Young), Елена Кохановская(МТС), Мария Захарова (МИД РФ), Владимир Залужский (Северсталь), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль (Газпром нефть), Юрий Дудь(видеоблогер) и другие.В этом году участников ожидает насыщенная деловая программа. Профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят такие темы, как устойчивое развитие бизнеса, его цифровая трансформация, развитие инфлюенс-кампаний и появление нового вида инфлюенсеров, укрепление доверия аудитории через пиар первого лица, роль территориального бренда в развитии региона и другие.Кроме того, 9 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBА Awards 2021.Baltic Weekend– это уникальная площадка для диалога и нетворкинга между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте и по почте info@balticweekend.com.XXI Baltic Weekend пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Возрастная категория форума 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-релизы
12:19 19.07.2021
 

Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021

© Фото : организационный комитет Baltic WeekendУчастники международного форума по коммуникациям Baltic Weekend
Участники международного форума по коммуникациям Baltic Weekend - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : организационный комитет Baltic Weekend
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - Организационный комитет Baltic Weekend. 9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия – церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА Awards.
Baltic Weekend ежегодно собирает более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – поддерживать и развивать коммуникационный рынок. Формат форума – faces & cases предполагает выступления ключевых фигур паблик рилейшнз с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров прошлых лет Андрей Себрант (Яндекс), Сергей Минаев(Esquire), Александр Ивлев (Ernst & Young), Елена Кохановская(МТС), Мария Захарова (МИД РФ), Владимир Залужский (Северсталь), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль (Газпром нефть), Юрий Дудь(видеоблогер) и другие.
© Фото : организационный комитет Baltic WeekendУчастники международного форума по коммуникациям Baltic Weekend
Участники международного форума по коммуникациям Baltic Weekend - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : организационный комитет Baltic Weekend
Участники международного форума по коммуникациям Baltic Weekend
В этом году участников ожидает насыщенная деловая программа. Профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят такие темы, как устойчивое развитие бизнеса, его цифровая трансформация, развитие инфлюенс-кампаний и появление нового вида инфлюенсеров, укрепление доверия аудитории через пиар первого лица, роль территориального бренда в развитии региона и другие.
Кроме того, 9 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBА Awards 2021.
Baltic Weekend– это уникальная площадка для диалога и нетворкинга между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.
Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте и по почте info@balticweekend.com.
XXI Baltic Weekend пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Возрастная категория форума 18+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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