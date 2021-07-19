https://ria.ru/20210719/bailand-1741891417.html

Таиланд ужесточил локдаун в Бангкоке и других опасных зонах

Таиланд ужесточил локдаун в Бангкоке и других опасных зонах - РИА Новости, 19.07.2021

Таиланд ужесточил локдаун в Бангкоке и других опасных зонах

Таиланд ужесточил условия локдауна в Бангкоке и провинциях с наибольшим распространением коронавирусной инфекции, мера принята на 14 суток и будет действовать с РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:15

2021-07-19T16:15

2021-07-19T16:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Таиланд ужесточил условия локдауна в Бангкоке и провинциях с наибольшим распространением коронавирусной инфекции, мера принята на 14 суток и будет действовать с 00.00 часов 20 июля до последней минуты суток 2 августа, сообщил журналистам в понедельник в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Тхависин Висануйотхин."Согласно постановлению № 28 в рамках действия Указа о чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19, которое уже вступило в силу, с завтрашнего дня увеличивается количество провинций, которые считаются зонами наивысшего контроля распространения инфекции, или "темно-красными" зонами, и вводятся дополнительные ограничения к уже действующим, на срок не менее 14 дней", - заявил он. Представитель властей также пояснил, что ограничения, введенные в действие 12 июля, в том числе комендантский час с 21.00 до 04.00 (17.00 – 00.00 мск) и другие меры, автоматически продляются на этот срок, который может быть увеличен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.К Бангкоку и девяти провинциям, объявленным "темно-красными" зонами, добавляются провинции Чаченгсао, Чонбури и Аюттхайя, в которых со вторника 20 июля также будет действовать комендантский час, будут закрыты торговые центры, запрещены собрания более 5 человек, а работники государственных и частных организаций – максимально переведены на удаленную работу.Дополнительные ограниченияПо словам Висануйотхина, для всех 13 провинций, или "темно-красных" зон Таиланда, со вторника начинают действовать следующие дополнительные ограничения, добавленные к уже действующим с прошлого понедельника: если ранее в закрытых торговых центрах могли оставаться работающие супермаркеты, аптеки, пункты вакцинации, отделения банков и операторов мобильной связи, то с 20 июля отделениям банков и фирм-операторов мобильной связи предписано закрыться. Также, призыв к максимальному переходу работающего населения на удаленную работу в новом постановлении перефразирован: теперь гражданам настоятельно советуют совсем не выходить из домов, кроме случаев неотложной необходимости, связанных с визитами к врачу, госпитализацией, покупкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Исключение сделано для лиц, чья работа или служебная деятельность невозможна в удаленном режиме. Тем не менее, наказания за нарушение ограничительных правил предусмотрены только для нарушителей комендантского часа, напомнил представитель Центра по борьбе с COVID-19.Он также подчеркнул, что в новой версии постановления выезд граждан с территории "темно-красных" зон уже не просто ограничен, а подконтролен властям: для выезда теперь необходимо разъяснить представителям власти, почему поездка необходима, и получить разрешение, которое затем надо будет предъявлять на всех контрольно-пропускных пунктах на пути следования. Въезжающие в "темно-красные" зоны должны быть зарегистрированы в административно-медицинском приложении для мобильных телефонов "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"). КПП для контроля въезда и выезда из "красных зон" будут развернуты в ночь на вторник и будут действовать круглосуточно, в отличие от КПП по контролю за соблюдением комендантского часа, сказал Висануйотхин.Для всех видов общественного транспорта в стране (во всех 77 провинциях), в том числе междугороднего, со вторника вводится 50% ограничение для занятых пассажирских мест на всех маршрутах, добавил он.Представитель Центра по борьбе с COVID-19 также напомнил, что, как ранее сообщал департамент гражданской авиации Таиланда, с 21 июля прекращается вплоть до особого распоряжения выполнение всех внутренних пассажирских авиарейсов, связывающих "темно-красные" зоны с остальными провинциями страны. Исключение сделано для "запечатанных" маршрутов, обслуживающих программы открытия островов Таиланда (Пхукет, Самуи, Пханган и Тао) для вакцинированных иностранных туристов без необходимости прохождения 14-дневного карантина, а также рейсов, связанных с медицинскими надобностями, в том числе медико-эвакуационных и рейсов для доставки граждан в центры вакцинации, расположенные в других провинциях.Неутешительные прогнозыНа брифинге Висануйотхин также представил журналистам научные прогнозы развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Таиланде.На третью волну COVID-19, начавшуюся в стране в апреле 2021 года, приходится 93% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией и 97% смертей с момента начала пандемии в 2020 году.По данным на 19 июля 2021 года, за время пандемии в Таиланде заболели 415 170 человек, скончались 3 442 человека, выздоровели 289 651 человек, из которых в период с 1 апреля 2021 года по 19 июля того же года заболели 386 307 человек, скончались 3 328 человек, выздоровели 262 225 человек. В больницах страны на лечении в настоящее время остаются 122 097 человек, сообщил Висануйотхин.В течение последней недели суточное количество заражений по стране преодолело планку 10 тысяч случаев. В понедельник в Таиланде были зарегистрированы 11 784 заражения и 81 смерть от коронавирусной инфекции, сообщил он."По подсчетам наших ученых, при сохранении темпов роста заражений, которые мы видим сегодня, в случае наихудшего сценария Таиланд может вскоре столкнуться с ситуацией, когда заражений станет от 20 до 30 тысяч в день", - заявил далее представитель Центра по борьбе с COVID-19."Однако если мы полностью выполним нашу программу вакцинации, при соблюдении гражданами мер эпидемиологического контроля, которые вводит в действие правительство, при солидарности всего общества в борьбе с пандемией, мы сможем избежать этого наихудшего сценария", - добавил он.По прогнозам, продолжил он, пик третьей волны коронавирусной инфекции в Таиланде придется на август-сентябрь, после чего количество заражений начнет снижаться."Если мы получим точно по графику все заказанные дозы вакцин от COVID-19 и проявим солидарность в соблюдении мер эпидемиологической безопасности, на пике мы получим до 15 тысяч заражений в сутки. В противном случае в августе-сентябре мы можем увидеть 22 тысячи и более заражений в сутки, а в худшем случае – до 30 тысяч", - сказал Висануйотхин.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740937765.html

https://ria.ru/20200627/1573547766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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