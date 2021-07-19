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В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.07.2021
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса с погрузчиком под Тулой, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:02
2021-07-19T12:02
2021-07-19T12:02
тула
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса с погрузчиком под Тулой, сообщает УМВД по региону."На автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по районному маршруту 115 "Заокский – Симоново". По состоянию на 11.20 имеются сведения о семи пострадавших, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в салоне автобуса находились 27 пассажиров.
https://ria.ru/20210719/smertnost-1741821286.html
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тула, происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
В Тульской области семь человек пострадали при столкновении автобуса с погрузчиком