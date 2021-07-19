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В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.07.2021

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса с погрузчиком под Тулой, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:02

2021-07-19T12:02

2021-07-19T12:02

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса с погрузчиком под Тулой, сообщает УМВД по региону."На автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по районному маршруту 115 "Заокский – Симоново". По состоянию на 11.20 имеются сведения о семи пострадавших, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в салоне автобуса находились 27 пассажиров.

https://ria.ru/20210719/smertnost-1741821286.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия