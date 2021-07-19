https://ria.ru/20210719/afganistan-1741948453.html

Российский посол обвинил США в провале межафганского урегулирования

Российский посол обвинил США в провале межафганского урегулирования - РИА Новости, 19.07.2021

Российский посол обвинил США в провале межафганского урегулирования

На США лежит ответственность за провал в Афганистане, достижение межафганского урегулирования и послевоенного восстановления является прежде всего их "головной... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:32

2021-07-19T22:32

2021-07-19T22:32

россия

игорь лякин-фролов

сша

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На США лежит ответственность за провал в Афганистане, достижение межафганского урегулирования и послевоенного восстановления является прежде всего их "головной болью", заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов."Проблема достижения межафганского урегулирования, и особенно послевоенного социально-экономического восстановления Афганистана, является в первую очередь "головной болью" тех, кто ее создал и не решил за 20 лет присутствия в стране. Операция США в Афганистане закончилась полным провалом, и ответственность за это всецело лежит на Вашингтоне", - сказал посол в интервью "Коммерсанту".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и "Талибаном"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/afganistan-1741574789.html

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россия, игорь лякин-фролов, сша, в мире