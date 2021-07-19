https://ria.ru/20210719/afganistan-1741849856.html

Афганская армия освободила от талибов район на юге страны

Афганская армия освободила от талибов район на юге страны - РИА Новости, 19.07.2021

Афганская армия освободила от талибов район на юге страны

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны, сообщил... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:39

2021-07-19T13:39

2021-07-19T13:41

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны, сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html

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афганистан, талибан, в мире