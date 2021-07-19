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Афганская армия освободила от талибов район на юге страны
Афганская армия освободила от талибов район на юге страны - РИА Новости, 19.07.2021
Афганская армия освободила от талибов район на юге страны
Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны, сообщил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:39
2021-07-19T13:41
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны, сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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афганистан, талибан, в мире
13:39 19.07.2021 (обновлено: 13:41 19.07.2021)
 
Афганская армия освободила от талибов район на юге страны

Минобороны Афганистана сообщило об освобождении от талибов уезда Гармсир в провинции Гильменд

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана
Военнослужащий правительственных войск Афганистана - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны, сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.
"Афганская национальная армия освободила сегодня район Гармсир провинции Гильменд из-под контроля террористов "Талибана". Двадцать талибов было уничтожено, десять ранено, а также большое количество их оружия и боеприпасов было захвачено в ходе операций", - написал представитель минобороны в Twitter.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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