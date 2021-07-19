https://ria.ru/20210719/administratsiya-1741490611.html

Администрация президента России

Администрация президента России - РИА Новости, 19.07.2021

Администрация президента России

Администрация президента Российской Федерации является государственным органом, обеспечивающим деятельность президента России и осуществляющим контроль за... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T02:02

2021-07-19T02:02

2021-07-19T02:02

россия

справки

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Администрация президента Российской Федерации является государственным органом, обеспечивающим деятельность президента России и осуществляющим контроль за исполнением решений президента РФ. Администрация президента была впервые сформирована 19 июля 1991 года в соответствии с указом президента РСФСР Бориса Ельцина. Она создавалась как рабочий аппарат для обеспечения деятельности президента РСФСР и контроля за исполнением принятых им решений. В тот период он являлся главой исполнительной власти и непосредственно руководил Советом Министров, ведомствами и местными органами государственной власти с многообразием их функций управления, надзора и контроля. Администрация быстро структурировалась. Если первоначально она состояла из 13 подразделений, то с выходом положения об администрации к середине 1993 года в ее состав уже входило 26 управлений и отделов. В декабре того же года была принята Конституция Российской Федерации и администрация президента получила конституционный ранг, что отражено в статье 83, которая гласит, что "президент формирует администрацию президента Российской Федерации". Указ № 490 от 6 апреля 2004 года определил администрацию президента как государственный орган, формируемый в соответствии с Конституцией, и тем самым определил новую концепцию ее властных полномочий. Она была нацелена на согласованное функционирование всех структурных органов, руководство которыми осуществляется непосредственно президентом. С изменением правового статуса администрации в системе государственных органов власти ее роль и значение резко возросли, внутренние вертикальные и горизонтальные связи между структурными подразделениями и должностными лицами стали более четкими и функционально упорядоченными.Ее статус и структура за прошедшие годы неоднократно менялись, однако главные цели и назначение всегда оставались неизменными – обеспечить эффективную деятельность главы государства. Согласно "Положению об администрации президента Российской Федерации" (2004), в целях обеспечения деятельности президента Российской Федерации администрация президента РФ осуществляет следующие функции:– организация подготовки законопроектов для внесения их президентом России в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы;– организация подготовки заключений, поправок к законопроектам, принятым Госдумой РФ;– подготовка предложений о подписании президентом Российской Федерации федеральных конституционных законов и федеральных законов либо об их отклонении;– подготовка, согласование и представление президенту РФ проектов указов, распоряжений, поручений (перечней поручений) и обращений президента России;– обеспечение обнародования федеральных конституционных законов и федеральных законов, выпуск указов и распоряжений президента России, а также иных документов, подписанных президентом;– осуществление контроля за исполнением федеральных конституционных законов и федеральных законов (в части, касающейся полномочий президента России, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина), указов, распоряжений, других решений президента РФ;– обеспечение хранения официальных текстов (оригиналов) федеральных конституционных законов и федеральных законов, указов и распоряжений президента РФ;– организационное обеспечение реализации президентом России его конституционных полномочий по осуществлению помилования, по решению вопросов гражданства Российской Федерации;– подготовка проектов обращений президента Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации;– подготовка материалов для ежегодных посланий президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и для его программных выступлений;– подготовка предложений президенту РФ об обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов;– содействие развитию местного самоуправления, совершенствованию общих принципов организации местного самоуправления;– обеспечение взаимодействия президента РФ с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами, торгово-промышленными палатами, организациями предпринимателей и иными организациями;– подготовка предложений президенту РФ по определению основных направлений государственной молодежной политики и государственной политики в области патриотического воспитания;– обеспечение диалога со структурами гражданского общества, содействие их развитию и укреплению;– обеспечение взаимодействия президента России с государственными органами иностранных государств и их должностными лицами, с зарубежными политическими и общественными деятелями, с международными и иностранными организациями;– обеспечение деятельности Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации и других совещательных и консультативных органов при президенте;– содействие президенту Российской Федерации в реализации его полномочий по кадровым вопросам, в области противодействия коррупции;– содействие развитию цифровой инфраструктуры, применению информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении;– учет и анализ обращений граждан, а также объединений граждан, в том числе юридических лиц, представление соответствующих докладов президенту;– сбор, обработка и анализ информации о социально-экономических и политических процессах в стране и за рубежом;– подготовка, согласование и представление президенту Российской Федерации аналитических докладов, справок и иных необходимых документов.В состав администрации входят: руководитель администрации президента Российской Федерации; его заместители; пресс-секретарь президента Российской Федерации; помощники президента; руководитель протокола президента России; полномочные представители президента РФ в федеральных округах, в Совете Федерации, Государственной Думе и в Конституционном Суде Российской Федерации; уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка; советники президента; специальные представители президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, по развитию торгово-экономических отношений с Украиной; старшие референты, референты президента России и иные должностные лица администрации; управления президента Российской Федерации; иные самостоятельные подразделения администрации. Президент осуществляет общее руководство своей администрацией. Непосредственно управляет работой администрации ее глава – руководитель администрации. С 2016 года эту должность занимает Антон Вайно. Администрация президента работает в Москве, в нескольких зданиях на территории Кремля, на Старой площади и улице Ильинка.В администрацию президента можно написать, позвонить или прийти на прием.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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