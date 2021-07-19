https://ria.ru/20210719/abramchenko-1741859839.html

Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири

Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири - РИА Новости, 19.07.2021

Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири

Ликвидация заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами, повышение качества воздуха и очистка водных объектов являются... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:15

2021-07-19T14:15

2021-07-19T14:15

виктория абрамченко

сибирский фо

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ликвидация заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами, повышение качества воздуха и очистка водных объектов являются актуальными проблемами Сибирского федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Абрамченко куратором развития СФО.Также уточняется, что отдельный блок касается развития сырьевого направления: это недропользование и реализация реформы лесного комплекса."Сибирский округ для меня родной. Я родилась в Хакасии, жила и училась в Красноярске. В ближайшее время планирую детально погрузиться в проблемы каждого региона в составе округа", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

https://ria.ru/20210719/kuratory-1741803933.html

сибирский фо

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, сибирский фо, общество