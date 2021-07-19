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Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири
Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири - РИА Новости, 19.07.2021
Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири
Ликвидация заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами, повышение качества воздуха и очистка водных объектов являются... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:15
2021-07-19T14:15
виктория абрамченко
сибирский фо
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ликвидация заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами, повышение качества воздуха и очистка водных объектов являются актуальными проблемами Сибирского федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Абрамченко куратором развития СФО.Также уточняется, что отдельный блок касается развития сырьевого направления: это недропользование и реализация реформы лесного комплекса."Сибирский округ для меня родной. Я родилась в Хакасии, жила и училась в Красноярске. В ближайшее время планирую детально погрузиться в проблемы каждого региона в составе округа", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
https://ria.ru/20210719/kuratory-1741803933.html
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виктория абрамченко, сибирский фо, общество
14:15 19.07.2021
 
Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири

Назначенная куратором СФО вице-премьер Абрамченко обозначила главные проблемы региона

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ликвидация заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами, повышение качества воздуха и очистка водных объектов являются актуальными проблемами Сибирского федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Абрамченко куратором развития СФО.
"Для Сибири актуальными остаются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов. На местах должны быть решены ключевые задачи в сфере экологии", - отмечается в сообщении.
Также уточняется, что отдельный блок касается развития сырьевого направления: это недропользование и реализация реформы лесного комплекса.
"Сибирский округ для меня родной. Я родилась в Хакасии, жила и училась в Красноярске. В ближайшее время планирую детально погрузиться в проблемы каждого региона в составе округа", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
Мишустин о задачах кураторов федеральных округов
10:16
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
 
Виктория АбрамченкоСибирский ФООбщество
 
 
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