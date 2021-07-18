https://ria.ru/20210718/zhurnalistika-1741764102.html

"Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве

"Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве - РИА Новости, 18.07.2021

"Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве

"Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента Анастасии Завьяловой в Москве. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:23

2021-07-18T19:23

2021-07-18T23:32

lenta.ru

москва

происшествия

журналистика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента Анастасии Завьяловой в Москве.На сайте издания говорится, что вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району."Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти – ред.) и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля", - говорится в сообщении.В сообщении "Ленты.ру" утверждается, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении, говорится в материале издания.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает."Лента.ру" предоставила адвоката своему задержанному корреспонденту Анастасии Завьяловой, сообщил РИА Новости главный редактор издания Владимир Тодоров, отметив, что редакция займётся тем, чтобы привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lenta.ru, москва, происшествия, журналистика