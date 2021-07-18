https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html

"Не приезжайте — уже поздно": что происходит со скорыми в Костроме

"Не приезжайте — уже поздно": что происходит со скорыми в Костроме - РИА Новости, 18.07.2021

"Не приезжайте — уже поздно": что происходит со скорыми в Костроме

В Костроме и области врачи и фельдшеры скорой не выдерживают нагрузки и массово увольняются. Из 24 бригад на местной подстанции осталось меньше половины. А... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:00

2021-07-18T08:00

2021-07-18T09:45

скорая помощь

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

костромская область

кострома

общество

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В Костроме и области врачи и фельдшеры скорой не выдерживают нагрузки и массово увольняются. Из 24 бригад на местной подстанции осталось меньше половины. А вызовов — до 300 в сутки. Медики работают на износ, но не успевают приезжать вовремя, и люди ждут помощи часами. РИА Новости разбиралось в ситуации."Нескорая" помощьВ июне Сабина Ширалиева вызвала скорую — у пятилетней дочери температура поднялась до 40 градусов. Медиков ждали полтора часа: на всю Кострому и область — всего одна детская бригада. "Пункт скорой помощи в трех минутах ходьбы от нашего дома, — рассказывает Сабина. — Из-за вирусной инфекции у ребенка началась лихорадка. Слава богу, обошлось без последствий. Но наш случай не единичный, в соцсетях постоянно жалуются, что скорая не приезжает несколько часов".Водитель Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Евгений Зубцов объясняет: раньше по городу и области курсировали 24 бригады, теперь — семь-девять. "На днях работали четыре линейные бригады и четыре "ковидные". Всех поставили в общую очередь. То есть "ковидные" обслуживали обычные вызовы — давление, сердце, травмы, — рассказывает он. — Детская — вообще через раз. В идеале нужны еще кардио- и психиатрическая бригады".Стандартный график у врачей и фельдшеров — сутки через трое. Но на деле получается сутки через сутки. На одну бригаду в день — под тридцать заявок. Медики, по словам Евгения, работают на износ: начинают рано утром, возвращаются поздно вечером. В течение дня даже не заезжают на подстанцию. "Люди ждут скорую по пять-десять часов. Конечно, срываются на бригаду", — объясняет Зубцов.В последнее время, отметил он, участились случаи, когда родные больных перезванивают и отменяют вызов, поскольку "уже поздно". "И у меня на смене недавно такое было. У человека повысилась температура. Мы задержались на полтора часа. Не успели, — признается Евгений. — Не стоит винить медработников, они в конце дня буквально падают с ног. Столько звонков — как тут разорваться?"Часто в бригаде только фельдшер и водитель. Последний при этом не просто человек за "баранкой" — порой он выполняет работу, не предусмотренную должностными обязанностями. "Например, человек в тяжелом состоянии на пятом этаже. Спускаем на пару с фельдшером. Мы с медиками бок о бок, их проблемы напрямую и нас касаются", — говорит Евгений."Это же абсурд!"В июле Зубцов опубликовал видео в соцсетях, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности. Запись разошлась по пабликам, затем о критической нехватке скорых заговорили в местных СМИ.Фельдшеры и врачи с журналистами стараются не общаться — опасаются потерять место. Одна из диспетчеров подстанции Ольга (имя изменено) подтвердила РИА Новости, что нагрузка серьезно увеличилась. "Мы в диспетчерской раньше работали сутки через сутки. С прошлой осени установили 12-часовой график. На отдых — 30 минут. Их разрешают делить на три части: два перерыва по пять минут, еще один — двадцать. Как-то я отлучилась в туалет, вернулась через шесть минут. Меня оштрафовали — минус шесть тысяч из зарплаты, — рассказывает Ольга. — Это же полный абсурд! Я не поленилась, подала в суд и выиграла. Пока шли разбирательства, мне сделали очередной выговор: на рабочем месте я накинула на плечи кофту, поскольку замерзла — еще минус шесть тысяч. За что? Мы ведь не в операционном блоке!"Штрафуют, по словам Ольги, на подстанции не только диспетчеров — под раздачу попадают и фельдшеры, и медсестры. Причины разные: перекур в неположенное время или неправильно составленная карта вызова. При этом персонал диспетчерской сократили — сейчас работают всего четыре человека в смену. В день поступает по 300-400 вызовов. РИА Новости обратилось за разъяснениями в местный департамент здравоохранения. Однако на запрос ведомство не ответило. Заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина ранее заявила журналистам местного телеканала, что причина повышенной нагрузки — рост заболеваемости COVID-19. Положение усугубляет и аномально жаркая погода, из-за которой у многих обострились хронические заболевания. Кроме того, указывает она, в условиях пандемии машины обрабатывают после каждого пациента, что увеличивает время обслуживания населения. После огласки в СМИ по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко местный Росздравнадзор начал проверку.Звонят по каждому чихуСогласно установленному Минздравом нормативу, экстренные вызовы следует обслуживать в течение 20 минут. Жалобы, что врачи едут слишком долго, регулярно поступают из разных регионов. Сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал назвал главную причину — недофинансирование службы скорой помощи."Одна общепрофильная бригада должна охватить десять тысяч человек в радиусе 12 километров. Для малонаселенных пунктов действуют немного другие правила. Но в какой регион ни глянь, везде бригад меньше в полтора-два раза положенного", — пояснил Коновал.По сути, скорая должна работать в режиме ожидания — не колесить весь день от точки в точку без заездов на базу, а возвращаться на станцию после каждого вызова. Только так в экстренной ситуации медики прибудут вовремя.Постоянные переработки, недоукомплектованные бригады, низкие зарплаты (фельдшер, к примеру, получает 20-25 тысяч рублей) — неудивительно, что в этой важнейшей отрасли высокая текучка кадров. Подливают масла в огонь и те, кто ленится сходить в поликлинику и звонит из-за каждого чиха. "Пенсионеры просят приехать и просто измерить давление. Молодые матери уверены, что температура 37 градусов у ребенка — повод вызвать бригаду. Скорая не должна тянуть все на себе, — подчеркивает Коновал. — Гражданам необходимо разъяснить, при каких обстоятельствах следует ее вызывать". На уровне локальных нормативных актов установлено: неотложная помощь имеет право прибыть в течение двух часов. Однако не всегда по телефону диспетчер способен точно определить, сможет ли человек прождать столько времени. Полный штат, достойная оплата труда и размеренный график — вот к чему нужно стремиться, считает Коновал. И добавляет: пока власти не начнут относиться к службе скорой помощи как к "институту национальной безопасности", ситуация в корне не изменится. Людям и дальше придется ждать медиков часами.

https://ria.ru/20210527/meditsina-1733182940.html

https://ria.ru/20210617/skoraya-1737491663.html

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кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), костромская область, кострома, общество