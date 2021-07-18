Саакашвили рассказал о стратегии экс-главы ЦРУ по захвату Донецка
Бывший президент Грузии Саакашвили рассказал о стратегии экс-главы ЦРУ по захвату Донецка
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В разгар боев в Донбассе у США был план по захвату Донецка, заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью каналу "Украина 24".
Как утверждает политик, экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города. При этом Саакашвили не уточнил, когда именно Вашингтон планировал воплотить эту идею в жизнь.
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики могли справиться своими силами. Как рассказал Саакашвили, он позвонил на тот момент президенту Украины Петру Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но тот увел тему разговора в другое русло.
Планы силового захвата Донбасса
В начале июля советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Украины по насильственному захвату Донбасса.
По его мнению, ВСУ технически способны взять под контроль регион. "Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска", — выразил он уверенность.
Как заявлял сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры. По словам политика, единственный способ решить конфликт — выполнять Минские соглашения. Применение армии для возвращения региона, наоборот, станет "путем в никуда", добавил Медведчук.
Конфликт в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти ведут войну против собственного народа. "Киев после "революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", — отмечал он.