https://ria.ru/20210718/zakhvat-1741713488.html

Саакашвили рассказал о стратегии экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

Саакашвили рассказал о стратегии экс-главы ЦРУ по захвату Донецка - РИА Новости, 18.07.2021

Саакашвили рассказал о стратегии экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

В разгар боев в Донбассе у США был план по захвату Донецка, заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью каналу... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T03:40

2021-07-18T03:40

2021-07-18T03:40

алексей арестович

россия

вооруженные силы украины

петр порошенко

михаил саакашвили

одесская область

сша

грузия

украина

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В разгар боев в Донбассе у США был план по захвату Донецка, заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью каналу "Украина 24".Как утверждает политик, экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города. При этом Саакашвили не уточнил, когда именно Вашингтон планировал воплотить эту идею в жизнь.По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики могли справиться своими силами. Как рассказал Саакашвили, он позвонил на тот момент президенту Украины Петру Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но тот увел тему разговора в другое русло.Планы силового захвата ДонбассаВ начале июля советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Украины по насильственному захвату Донбасса.По его мнению, ВСУ технически способны взять под контроль регион. "Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска", — выразил он уверенность.В случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, добавил Арестович.Как заявлял сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры. По словам политика, единственный способ решить конфликт — выполнять Минские соглашения. Применение армии для возвращения региона, наоборот, станет "путем в никуда", добавил Медведчук.Конфликт в ДонбассеВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти ведут войну против собственного народа. "Киев после "революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", — отмечал он.

https://ria.ru/20210716/ukraina-1741513314.html

https://ria.ru/20210412/mer-1727989774.html

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

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