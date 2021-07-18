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Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек

Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек - РИА Новости, 18.07.2021

Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек

Гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, была подтверждена в воскресенье, таким образом число... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T15:30

2021-07-18T15:30

2021-07-18T15:30

чс

сидзуока (префектура)

токио

в мире

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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, была подтверждена в воскресенье, таким образом число жертв увеличилось до 18, передает телеканал NHK.Ранее сообщалось о 15 погибших. До сих пор не удается установить местонахождение 12 человек.Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.

сидзуока (префектура)

токио

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чс, сидзуока (префектура), токио, в мире