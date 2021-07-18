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Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек
Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек - РИА Новости, 18.07.2021
Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек
Гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, была подтверждена в воскресенье, таким образом число... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T15:30
2021-07-18T15:30
чс
сидзуока (префектура)
токио
в мире
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, была подтверждена в воскресенье, таким образом число жертв увеличилось до 18, передает телеканал NHK.Ранее сообщалось о 15 погибших. До сих пор не удается установить местонахождение 12 человек.Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.
сидзуока (префектура)
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чс, сидзуока (префектура), токио, в мире
15:30 18.07.2021
 
Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек

Число жертв сошедшего в Японии в начале июля оползня выросло до 18 человек

© REUTERS / KYODOЛиквидация последствий схода оползня, вызванного сильным дождем, в Японии
Ликвидация последствий схода оползня, вызванного сильным дождем, в Японии - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / KYODO
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, была подтверждена в воскресенье, таким образом число жертв увеличилось до 18, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о 15 погибших. До сих пор не удается установить местонахождение 12 человек.
Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.
Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.
 
ЧССидзуока (префектура)ТокиоВ мире
 
 
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