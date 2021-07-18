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Число жертв оползня в Японии возросло до 15

Число жертв оползня в Японии возросло до 15 - РИА Новости, 18.07.2021

Число жертв оползня в Японии возросло до 15

Гибель еще двух человек была подтверждена после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, таким образом, число жертв трагедии... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:19

2021-07-18T08:19

2021-07-18T08:19

сидзуока (префектура)

токио

происшествия

в мире

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ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Гибель еще двух человек была подтверждена после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 15, сообщает агентство Киодо.Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисковые работы.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. До сих пор не удается установить местонахождение 14 человек. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.В воскресенье спасатели также обнаружили тело еще одного человека, однако пока не известно, стал ли оползень причиной его гибели.

сидзуока (префектура)

токио

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сидзуока (префектура), токио, происшествия, в мире