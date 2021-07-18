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Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi
Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi - РИА Новости, 18.07.2021
Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi
Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных... РИА Новости, 18.07.2021
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россия
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.Также мошенники могут создать и фишинговый Captive Portal - ту страницу, которая появляется после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в интернет — например, ввести номер телефона. Через него злоумышленники могут собирать персональные данные пользователей, добавляет он.
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россия, wi-fi, технологии
01:16 18.07.2021
 
Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi

Эксперт Герасимов посоветовал всегда отключать Wi-Fi, когда он не используется

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкРабота библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева
Работа библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.
"Например, единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет всегда без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Злоумышленнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE — и смартфон к ней подключится. После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.", - отмечает эксперт.
Также мошенники могут создать и фишинговый Captive Portal - ту страницу, которая появляется после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в интернет — например, ввести номер телефона. Через него злоумышленники могут собирать персональные данные пользователей, добавляет он.
 
РоссияWi-FiТехнологии
 
 
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