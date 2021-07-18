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Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi
Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi - РИА Новости, 18.07.2021
Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi
Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T01:16
2021-07-18T01:16
2021-07-18T01:16
россия
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.Также мошенники могут создать и фишинговый Captive Portal - ту страницу, которая появляется после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в интернет — например, ввести номер телефона. Через него злоумышленники могут собирать персональные данные пользователей, добавляет он.
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россия, wi-fi, технологии
Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi
Эксперт Герасимов посоветовал всегда отключать Wi-Fi, когда он не используется