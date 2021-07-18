https://ria.ru/20210718/wi-fi-1741711013.html

Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi

Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi - РИА Новости, 18.07.2021

Россиянам рассказали, когда нужно выключать Wi-Fi

Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T01:16

2021-07-18T01:16

2021-07-18T01:16

россия

wi-fi

технологии

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, поскольку злоумышленники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.Также мошенники могут создать и фишинговый Captive Portal - ту страницу, которая появляется после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в интернет — например, ввести номер телефона. Через него злоумышленники могут собирать персональные данные пользователей, добавляет он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, wi-fi, технологии