https://ria.ru/20210718/voda-1741734880.html

Жители Пскова остались без воды из-за аварии

Жители Пскова остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 18.07.2021

Жители Пскова остались без воды из-за аварии

Служебная проверка будет проведена после того, как жители Пскова в ночь на воскресенье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T12:07

2021-07-18T12:07

2021-07-18T12:07

михаил ведерников

псковская область

псков

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как жители Пскова в ночь на воскресенье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном водопроводе в ходе ремонтных работ, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Согласно информации на сайте псковского "Горводоканала", накануне в связи с ремонтом и заменой оборудования в Пскове было отключено горячее и холодное водоснабжение. В больницы и гостиницы воду подвозили на автоцистернах, такой же способ ее доставки был организован для жителей Пскова. Централизованное водоснабжение планировалось возобновить в полночь.Как отметил Ведерников, несмотря на поэтапное восстановление подачи воды, жители Пскова испытывают серьезные неудобства. "Сегодня выходной и на улице жара. Людям нужна вода… Сейчас в городе у колонок очереди, люди выгребают воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе", - сообщил глава региона.По мнению Ведерникова, руководство "Горводоканала" Пскова должно было учесть, что при проведении ремонтных работ на сетях возможны аварии и заранее проинформировать жителей о предполагаемых перебоях с водоснабжением."В отношении ответственных лиц в администрации города и руководства Водоканала будет проведена служебная проверка. Поручил сделать перерасчёт тем гражданам, кто платит за воду по нормативу", - заключил Ведерников.

https://ria.ru/20210716/voda-1741468610.html

псковская область

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михаил ведерников, псковская область, псков, происшествия