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Жители Пскова остались без воды из-за аварии
Жители Пскова остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 18.07.2021
Жители Пскова остались без воды из-за аварии
Служебная проверка будет проведена после того, как жители Пскова в ночь на воскресенье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:07
2021-07-18T12:07
михаил ведерников
псковская область
псков
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как жители Пскова в ночь на воскресенье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном водопроводе в ходе ремонтных работ, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Согласно информации на сайте псковского "Горводоканала", накануне в связи с ремонтом и заменой оборудования в Пскове было отключено горячее и холодное водоснабжение. В больницы и гостиницы воду подвозили на автоцистернах, такой же способ ее доставки был организован для жителей Пскова. Централизованное водоснабжение планировалось возобновить в полночь.Как отметил Ведерников, несмотря на поэтапное восстановление подачи воды, жители Пскова испытывают серьезные неудобства. "Сегодня выходной и на улице жара. Людям нужна вода… Сейчас в городе у колонок очереди, люди выгребают воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе", - сообщил глава региона.По мнению Ведерникова, руководство "Горводоканала" Пскова должно было учесть, что при проведении ремонтных работ на сетях возможны аварии и заранее проинформировать жителей о предполагаемых перебоях с водоснабжением."В отношении ответственных лиц в администрации города и руководства Водоканала будет проведена служебная проверка. Поручил сделать перерасчёт тем гражданам, кто платит за воду по нормативу", - заключил Ведерников.
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михаил ведерников, псковская область, псков, происшествия
12:07 18.07.2021
 
Жители Пскова остались без воды из-за аварии

Жители Пскова остались без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном водопроводе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как жители Пскова в ночь на воскресенье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном водопроводе в ходе ремонтных работ, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Согласно информации на сайте псковского "Горводоканала", накануне в связи с ремонтом и заменой оборудования в Пскове было отключено горячее и холодное водоснабжение. В больницы и гостиницы воду подвозили на автоцистернах, такой же способ ее доставки был организован для жителей Пскова. Централизованное водоснабжение планировалось возобновить в полночь.

"В процессе пробного запуска водоснабжения в Пскове в 02.35 произошла авария на магистральном водопроводе на улице Советской Армии. Большую часть ночи Горводоканал работал над ликвидацией последствий. Наполнение системы возобновлено в 07.40", - рассказал он в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил Ведерников, несмотря на поэтапное восстановление подачи воды, жители Пскова испытывают серьезные неудобства. "Сегодня выходной и на улице жара. Людям нужна вода… Сейчас в городе у колонок очереди, люди выгребают воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе", - сообщил глава региона.
По мнению Ведерникова, руководство "Горводоканала" Пскова должно было учесть, что при проведении ремонтных работ на сетях возможны аварии и заранее проинформировать жителей о предполагаемых перебоях с водоснабжением.
"В отношении ответственных лиц в администрации города и руководства Водоканала будет проведена служебная проверка. Поручил сделать перерасчёт тем гражданам, кто платит за воду по нормативу", - заключил Ведерников.
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