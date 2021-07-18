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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741757515.html
СМИ: в Британии отказались от массовой вакцинации детей от COVID-19
СМИ: в Британии отказались от массовой вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
СМИ: в Британии отказались от массовой вакцинации детей от COVID-19
Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях,... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T17:36
2021-07-18T17:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
франция
сша
в мире
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.Согласно изданию, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".Газета добавляет, что соответствующие инструкции будут официально опубликованы 19 июля, когда в Англии будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, а ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут необязательными.
https://ria.ru/20210713/covid-19-1741127772.html
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коронавирус covid-19, великобритания, франция, сша, в мире
17:36 18.07.2021
 
СМИ: в Британии отказались от массовой вакцинации детей от COVID-19

The Telegraph: Великобритания отказалась от массовой вакцинации детей и подростков от COVID-19

© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно изданию, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.
Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.
Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".
Газета добавляет, что соответствующие инструкции будут официально опубликованы 19 июля, когда в Англии будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, а ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут необязательными.
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