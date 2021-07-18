https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741731918.html

Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19

Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021

Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:31

2021-07-18T11:31

2021-07-18T11:48

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Он также процитировал одного из коллег, отметив, что переболевшие COVID-19 имеют небольшие шансы тяжело заболеть повторно одним из новых вариантов коронавируса, но, если они вакцинируются, то станут просто "пуленепробиваемым".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20210717/pobochki-1741652390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество