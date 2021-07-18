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Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:48
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Он также процитировал одного из коллег, отметив, что переболевшие COVID-19 имеют небольшие шансы тяжело заболеть повторно одним из новых вариантов коронавируса, но, если они вакцинируются, то станут просто "пуленепробиваемым".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
https://ria.ru/20210717/pobochki-1741652390.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
11:31 18.07.2021 (обновлено: 11:48 18.07.2021)
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, можно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19