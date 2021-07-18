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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741731918.html
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:48
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Он также процитировал одного из коллег, отметив, что переболевшие COVID-19 имеют небольшие шансы тяжело заболеть повторно одним из новых вариантов коронавируса, но, если они вакцинируются, то станут просто "пуленепробиваемым".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
11:31 18.07.2021 (обновлено: 11:48 18.07.2021)
 
Мясников рассказал, можно ли прививаться переболевшим COVID-19

Врач Александр Мясников рассказал, можно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунитет у тех, кто сначала переболел COVID-19, а затем привился, отлично защищает от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Иммунитет переболевших и вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая Дельту", – пояснил медик.
Он также процитировал одного из коллег, отметив, что переболевшие COVID-19 имеют небольшие шансы тяжело заболеть повторно одним из новых вариантов коронавируса, но, если они вакцинируются, то станут просто "пуленепробиваемым".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
Медицинский сотрудник измеряет давление женщине перед вакцинацией от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 11:47Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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