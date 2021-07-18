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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210718/vaktsina-1741720801.html
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма - РИА Новости, 18.07.2021
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма
Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:49
2021-07-18T08:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни."Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", - сказал он.
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коронавирус в россии, сергей собянин, общество
08:49 18.07.2021
 
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни.
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Роспотребнадзор доложил об уровне распространения "дельта"-штамма в РФ
"Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", - сказал он.
"Мы не теоретизируем, а точно знаем. И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания", - сообщил Собянин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинОбщество
 
 
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