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Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма - РИА Новости, 18.07.2021
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма
Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:49
2021-07-18T08:49
2021-07-18T08:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни."Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/delta-1741561066.html
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коронавирус в россии, сергей собянин, общество
Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма