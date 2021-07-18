https://ria.ru/20210718/vaktsina-1741720801.html

Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма

Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма - РИА Новости, 18.07.2021

Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против нового штамма

Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:49

2021-07-18T08:49

2021-07-18T08:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни."Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/delta-1741561066.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, общество