https://ria.ru/20210718/ukraina-1741761300.html

Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников

Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников - РИА Новости, 18.07.2021

Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников

Неизвестные, которые в ночь на воскресенье напали на украинских пограничников в Сумской области у границы РФ, скрылись вглубь Украины, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T18:41

2021-07-18T18:41

2021-07-18T18:42

россия

андрей демченко

сумская область

украина

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155820/11/1558201161_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_62441092d4545812603cd2794442b1ca.jpg

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Неизвестные, которые в ночь на воскресенье напали на украинских пограничников в Сумской области у границы РФ, скрылись вглубь Украины, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие.Также Демченко уточнил, что инцидент произошел около 2:00 (мск.), состояние здоровья пострадавших пограничников оценивается как удовлетворительное."К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", – добавил Демченко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/granitsa-1739734809.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей демченко, сумская область, украина, граница