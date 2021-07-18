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Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников
Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников - РИА Новости, 18.07.2021
Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников
Неизвестные, которые в ночь на воскресенье напали на украинских пограничников в Сумской области у границы РФ, скрылись вглубь Украины, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T18:41
2021-07-18T18:42
россия
андрей демченко
сумская область
украина
граница
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КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Неизвестные, которые в ночь на воскресенье напали на украинских пограничников в Сумской области у границы РФ, скрылись вглубь Украины, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие.Также Демченко уточнил, что инцидент произошел около 2:00 (мск.), состояние здоровья пострадавших пограничников оценивается как удовлетворительное."К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", – добавил Демченко.
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россия, андрей демченко, сумская область, украина, граница
18:41 18.07.2021 (обновлено: 18:42 18.07.2021)
 
Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников

Нападавшие на украинских пограничников скрылись вглубь Украины

© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Неизвестные, которые в ночь на воскресенье напали на украинских пограничников в Сумской области у границы РФ, скрылись вглубь Украины, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие.
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"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - заявил Демченко в комментарии изданию "Украинская правда" и добавил, что скорее всего нападение произошло со стороны Украины.
Также Демченко уточнил, что инцидент произошел около 2:00 (мск.), состояние здоровья пострадавших пограничников оценивается как удовлетворительное.
"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", – добавил Демченко.
 
РоссияАндрей ДемченкоСумская областьУкраинаГраница
 
 
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