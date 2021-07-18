https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь

Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021

Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь

Телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T13:06

2021-07-18T13:06

2021-07-18T15:32

россия

ольга скабеева

служба безопасности украины

юрий луценко

лдпр

мвд украины

владимир жириновский

сергей шойгу

мариуполь

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"Приедет на танке". Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он должен прибыть в Мариуполь 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву.Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/sevpotok-1741553380.html

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