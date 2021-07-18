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Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь
Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021
Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь
Телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:06
2021-07-18T15:32
россия
ольга скабеева
служба безопасности украины
юрий луценко
лдпр
мвд украины
владимир жириновский
сергей шойгу
мариуполь
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"Приедет на танке". Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он должен прибыть в Мариуполь 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву.Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/sevpotok-1741553380.html
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россия, ольга скабеева, служба безопасности украины, юрий луценко, лдпр, мвд украины, владимир жириновский, сергей шойгу, мариуполь, украина, в мире
13:06 18.07.2021 (обновлено: 15:32 18.07.2021)
 
Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь

Телеведущая Ольга Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.

"Приедет на танке!" — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он должен прибыть в Мариуполь 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву.
Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.
В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.
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16 июля, 15:04Авторы
Киев не в восторге: Меркель и Байден променяли Украину на Россию?
 
РоссияОльга СкабееваСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоЛДПРМВД УкраиныВладимир ЖириновскийСергей ШойгуМариупольУкраинаВ мире
 
 
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