https://ria.ru/20210718/shakira-1741606810.html

"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл

"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл - РИА Новости, 18.07.2021

"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл

Шакира выпустила новый англоязычный сингл "Don't wait up". Об этом певица сообщила в своем микроблоге. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T01:21

2021-07-18T01:21

2021-07-18T01:21

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шакира

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Шакира выпустила новый англоязычный сингл "Don't wait up". Об этом певица сообщила в своем микроблоге. "Это песня для тех ночей, когда просто не хочется думать о завтрашнем дне", — пишет исполнительница.Композиция уже размещена на цифровых платформах. Фанаты Шакиры с восторгом встретили ее трек."Красиво", "Фантастично", "Да, да! Я так счастлива", — отреагировали пользователи. Многие из поклонников певицы и вовсе словам предпочли смайлики и поставили в комментариях изображения в виде сердец и огня.

https://ria.ru/20210714/prusikin-1741278189.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шакира