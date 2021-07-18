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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210718/shakira-1741606810.html
"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл
"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл - РИА Новости, 18.07.2021
"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл
Шакира выпустила новый англоязычный сингл "Don't wait up". Об этом певица сообщила в своем микроблоге. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T01:21
2021-07-18T01:21
культура
музыка
новости культуры
шакира
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Шакира выпустила новый англоязычный сингл "Don't wait up". Об этом певица сообщила в своем микроблоге. "Это песня для тех ночей, когда просто не хочется думать о завтрашнем дне", — пишет исполнительница.Композиция уже размещена на цифровых платформах. Фанаты Шакиры с восторгом встретили ее трек."Красиво", "Фантастично", "Да, да! Я так счастлива", — отреагировали пользователи. Многие из поклонников певицы и вовсе словам предпочли смайлики и поставили в комментариях изображения в виде сердец и огня.
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музыка, новости культуры, шакира
01:21 18.07.2021
 

"Don't wait up": Шакира выпустила англоязычный сингл

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards
Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Шакира выпустила новый англоязычный сингл "Don't wait up". Об этом певица сообщила в своем микроблоге.
"Это песня для тех ночей, когда просто не хочется думать о завтрашнем дне", — пишет исполнительница.
Композиция уже размещена на цифровых платформах.
Фанаты Шакиры с восторгом встретили ее трек.
"Красиво", "Фантастично", "Да, да! Я так счастлива", — отреагировали пользователи. Многие из поклонников певицы и вовсе словам предпочли смайлики и поставили в комментариях изображения в виде сердец и огня.
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