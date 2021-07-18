https://ria.ru/20210718/saakashvili-1741710564.html

Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ"

Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ" - РИА Новости, 18.07.2021

Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ"

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T00:54

2021-07-18T00:54

2021-07-18T07:40

алексей гончаренко

андрей билецкий

госдума рф

верховная рада украины

михаил саакашвили

одесская область

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в мире

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина 24".Он отметил, что у Киева "более менее" есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет конфликтов – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная."Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – "от Сяна по Кавказ – великая Украина". Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен", - заявил экс-президент Грузии.Украинский политики нередко выступают с претензиями на российские регионы. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", националист Дмитрий Ярош грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области, а радикал Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ.В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали "маниакальным бредом".

https://ria.ru/20210302/krym-1599651804.html

https://ria.ru/20210717/donetsk-1741702424.html

одесская область

грузия

украина

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алексей гончаренко, андрей билецкий, госдума рф, верховная рада украины, михаил саакашвили, одесская область, грузия, украина, в мире