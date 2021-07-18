00:54 18.07.2021 (обновлено: 07:40 18.07.2021)
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ"
Экс-президент Грузии Саакашвили выразил надежду на построение "Великой Украины" до Кавказа
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина 24".
Он отметил, что у Киева "более менее" есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет конфликтов – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная.
"Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – "от Сяна по Кавказ – великая Украина". Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен", - заявил экс-президент Грузии.
Украинский политики нередко выступают с претензиями на российские регионы. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", националист Дмитрий Ярош грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области, а радикал Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ.
В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали "маниакальным бредом".