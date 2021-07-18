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Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ"
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ" - РИА Новости, 18.07.2021
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ"
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T00:54
2021-07-18T07:40
алексей гончаренко
андрей билецкий
госдума рф
верховная рада украины
михаил саакашвили
одесская область
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина 24".Он отметил, что у Киева "более менее" есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет конфликтов – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная."Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – "от Сяна по Кавказ – великая Украина". Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен", - заявил экс-президент Грузии.Украинский политики нередко выступают с претензиями на российские регионы. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", националист Дмитрий Ярош грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области, а радикал Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ.В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали "маниакальным бредом".
https://ria.ru/20210302/krym-1599651804.html
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алексей гончаренко, андрей билецкий, госдума рф, верховная рада украины, михаил саакашвили, одесская область, грузия, украина, в мире
00:54 18.07.2021 (обновлено: 07:40 18.07.2021)
 
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины "по Кавказ"

Экс-президент Грузии Саакашвили выразил надежду на построение "Великой Украины" до Кавказа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина 24".
Он отметил, что у Киева "более менее" есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет конфликтов – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная.
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"Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – "от Сяна по Кавказ – великая Украина". Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен", - заявил экс-президент Грузии.
Украинский политики нередко выступают с претензиями на российские регионы. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", националист Дмитрий Ярош грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области, а радикал Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ.
В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали "маниакальным бредом".
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 21:24
Саакашвили рассказал о плане американцев по захвату Донецка
 
Алексей ГончаренкоАндрей БилецкийГосдума РФВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиОдесская областьГрузияУкраинаВ мире
 
 
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