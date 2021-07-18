https://ria.ru/20210718/radonezhskiy-1741575503.html
Верующие отмечают день Сергия Радонежского
Верующие отмечают день Сергия Радонежского - РИА Новости, 18.07.2021
Верующие отмечают день Сергия Радонежского
В воскресенье православные христиане отмечают память преподобного Сергия Радонежского – игумена земли Русской. Он один из тех святых, кого особенно почитают в... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T00:00
2021-07-18T00:00
2021-07-18T00:00
религия и мировоззрение
дмитрий донсков
сергий радонежский
рязань
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В воскресенье православные христиане отмечают память преподобного Сергия Радонежского – игумена земли Русской. Он один из тех святых, кого особенно почитают в народе.В 23 года сын богатых ростовских бояр, отрок Варфоломей, отказался от наследства, постригся в монахи под именем Сергий и уединился в лесу. "Я пустынник и иной судьбы мне не нужно…", – говорил преподобный. Он не искал славы и власти, отказался стать московским митрополитом, прожил простым монахом. Молил о мире на земле и никогда не делил людей на плохих и хороших.Сергий поселился на горе Маковец, в скором времени к нему присоединились другие иноки. В 1342 году на этом месте был основан монастырь, который сегодня известен под названием Торице-Сергиева лавра. Именно здесь в 1380 году преподобный благословил на священную Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, который освободил Русь от монголо-татарского ига. Здесь же, по преданию, Сергию Радонежскому явилась Богородица, которая дала обет защищать это место. Веками Сергиева обитель находилась под невидимой защитой Божьей Матери. Ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни Наполеону не удалось захватить лавру. В 1385 году, будучи 70-летним старцем, Сергий совершил свой последний поход в Рязань, чтобы помирить двух злейших врагов – князей Олега Рязанского и Дмитрия Донского.Основатель Свято-Троицкого монастыря скончался 25 сентября 1392 года. Перед кончиной игумен земли Русской заповедал своей братии строго хранить чистоту православной веры, блюсти чистоту души и тела и любить друг друга. Через 30 лет честные мощи Сергия Радонежского были обнаружены невредимыми 18 июля 1422 года. А спустя ещё 30 лет он был прославлен как преподобный. Сегодня мощи святого покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.Сергий Радонежский стал первым русским святым после избавления Руси от татаро-монгольского ига. В отечественную историю Сергий Радонежский вошёл как человек, значительно повлиявший на объединение русских князей.
https://ria.ru/20200530/1572200275.html
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РИА Новости
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дмитрий донсков, сергий радонежский, рязань
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.
В воскресенье православные христиане отмечают память преподобного Сергия Радонежского
– игумена земли Русской
. Он один из тех святых, кого особенно почитают в народе.
В 23 года сын богатых ростовских бояр, отрок Варфоломей, отказался от наследства, постригся в монахи под именем Сергий и уединился в лесу. "Я пустынник и иной судьбы мне не нужно…", – говорил преподобный. Он не искал славы и власти, отказался стать московским митрополитом, прожил простым монахом. Молил о мире на земле и никогда не делил людей на плохих и хороших.
Сергий поселился на горе Маковец, в скором времени к нему присоединились другие иноки. В 1342 году на этом месте был основан монастырь, который сегодня известен под названием Торице-Сергиева лавра. Именно здесь в 1380 году преподобный благословил на священную Куликовскую битву князя Дмитрия Донского
, который освободил Русь от монголо-татарского ига. Здесь же, по преданию, Сергию Радонежскому явилась Богородица, которая дала обет защищать это место. Веками Сергиева обитель находилась под невидимой защитой Божьей Матери. Ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни Наполеону не удалось захватить лавру. В 1385 году, будучи 70-летним старцем, Сергий совершил свой последний поход в Рязань
, чтобы помирить двух злейших врагов – князей Олега Рязанского и Дмитрия Донского.
Основатель Свято-Троицкого монастыря скончался 25 сентября 1392 года. Перед кончиной игумен земли Русской заповедал своей братии строго хранить чистоту православной веры, блюсти чистоту души и тела и любить друг друга. Через 30 лет честные мощи Сергия Радонежского были обнаружены невредимыми 18 июля 1422 года. А спустя ещё 30 лет он был прославлен как преподобный. Сегодня мощи святого покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
Сергий Радонежский стал первым русским святым после избавления Руси от татаро-монгольского ига. В отечественную историю Сергий Радонежский вошёл как человек, значительно повлиявший на объединение русских князей.