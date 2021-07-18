https://ria.ru/20210718/radonezhskiy-1741575503.html

Верующие отмечают день Сергия Радонежского

Верующие отмечают день Сергия Радонежского - РИА Новости, 18.07.2021

Верующие отмечают день Сергия Радонежского

В воскресенье православные христиане отмечают память преподобного Сергия Радонежского – игумена земли Русской. Он один из тех святых, кого особенно почитают в... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T00:00

2021-07-18T00:00

2021-07-18T00:00

религия и мировоззрение

дмитрий донсков

сергий радонежский

рязань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/17794/78/177947879_0:827:2396:2175_1920x0_80_0_0_44380e878ea60271818f9bdca9790486.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В воскресенье православные христиане отмечают память преподобного Сергия Радонежского – игумена земли Русской. Он один из тех святых, кого особенно почитают в народе.В 23 года сын богатых ростовских бояр, отрок Варфоломей, отказался от наследства, постригся в монахи под именем Сергий и уединился в лесу. "Я пустынник и иной судьбы мне не нужно…", – говорил преподобный. Он не искал славы и власти, отказался стать московским митрополитом, прожил простым монахом. Молил о мире на земле и никогда не делил людей на плохих и хороших.Сергий поселился на горе Маковец, в скором времени к нему присоединились другие иноки. В 1342 году на этом месте был основан монастырь, который сегодня известен под названием Торице-Сергиева лавра. Именно здесь в 1380 году преподобный благословил на священную Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, который освободил Русь от монголо-татарского ига. Здесь же, по преданию, Сергию Радонежскому явилась Богородица, которая дала обет защищать это место. Веками Сергиева обитель находилась под невидимой защитой Божьей Матери. Ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни Наполеону не удалось захватить лавру. В 1385 году, будучи 70-летним старцем, Сергий совершил свой последний поход в Рязань, чтобы помирить двух злейших врагов – князей Олега Рязанского и Дмитрия Донского.Основатель Свято-Троицкого монастыря скончался 25 сентября 1392 года. Перед кончиной игумен земли Русской заповедал своей братии строго хранить чистоту православной веры, блюсти чистоту души и тела и любить друг друга. Через 30 лет честные мощи Сергия Радонежского были обнаружены невредимыми 18 июля 1422 года. А спустя ещё 30 лет он был прославлен как преподобный. Сегодня мощи святого покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.Сергий Радонежский стал первым русским святым после избавления Руси от татаро-монгольского ига. В отечественную историю Сергий Радонежский вошёл как человек, значительно повлиявший на объединение русских князей.

https://ria.ru/20200530/1572200275.html

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий донсков, сергий радонежский, рязань