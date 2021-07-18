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На западе Германии произошел разлив нефти
На западе Германии произошел разлив нефти - РИА Новости, 18.07.2021
На западе Германии произошел разлив нефти
Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T21:09
2021-07-18T21:18
наводнение в германии
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ангела меркель
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия).В результате наводнения многие предприятия в окрестностях города Хюкесваген оказались затоплены, при этом произошел разлив нефти и других веществ. В настоящее время эксперты собирают пробы воды и воздуха. Предполагается, что загрязненная вода могла попасть в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и совершать лодочные поездки.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших на данный момент превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
https://ria.ru/20210716/germaniya-1741506776.html
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наводнение в германии, bild, саксония, ангела меркель, бавария, кельн, в мире
21:09 18.07.2021 (обновлено: 21:18 18.07.2021)
 
На западе Германии произошел разлив нефти

На западе Германии произошел разлив нефти в регионе, пострадавшем от наводнения

© REUTERS / Thilo SchmuelgenПоследствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия).
В результате наводнения многие предприятия в окрестностях города Хюкесваген оказались затоплены, при этом произошел разлив нефти и других веществ. В настоящее время эксперты собирают пробы воды и воздуха. Предполагается, что загрязненная вода могла попасть в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и совершать лодочные поездки.
Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:27
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших на данный момент превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
 
Наводнение в ГерманииBildСаксонияАнгела МеркельБаварияКельнВ мире
 
 
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