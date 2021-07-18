https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741770631.html

На западе Германии произошел разлив нефти

На западе Германии произошел разлив нефти - РИА Новости, 18.07.2021

На западе Германии произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T21:09

2021-07-18T21:09

2021-07-18T21:18

наводнение в германии

bild

саксония

ангела меркель

бавария

кельн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741697372_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_5d6090f7e4a191348c8d195fb530ab81.jpg

БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Разлив нефти произошел на западе ФРГ в регионе, пострадавшем от наводнения, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия).В результате наводнения многие предприятия в окрестностях города Хюкесваген оказались затоплены, при этом произошел разлив нефти и других веществ. В настоящее время эксперты собирают пробы воды и воздуха. Предполагается, что загрязненная вода могла попасть в местное водохранилище. В настоящее время там запрещено купаться, нырять, рыбачить и совершать лодочные поездки.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших на данный момент превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.

https://ria.ru/20210716/germaniya-1741506776.html

саксония

бавария

кельн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, bild, саксония, ангела меркель, бавария, кельн, в мире