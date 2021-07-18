https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741756829.html

Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара

Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара - РИА Новости, 18.07.2021

Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара

Эвакуация жителей поселка Найстенъярви в Карелии начинается из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T17:32

2021-07-18T17:32

2021-07-18T20:05

ми-8

артур парфенчиков

сегежский район

республика карелия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc90731c314e3884eca0b3c8f90d5dc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Эвакуация жителей поселка Найстенъярви в Карелии начинается из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда. Начинаем эвакуацию жителей поселка", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Парфенчиков также сообщил, что для тушения пожара готовится вертолет и пожарный поезд. "Усиливаемся: вертолет Ми-8 готовится делать сливы воды, в том числе на дома, едет пожарный поезд из Суоярви", - отметил глава Карелии.Ранее в воскресенье он сообщил, что в Карелии действуют 22 природных пожара на общей площади более 3,1 тысячи гектара в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. В тушении пожаров задействованы 400 человек и 64 единицы техники. Он отмечал, что в субботу удалось остановить движение лесного пожара в сторону Найстенъярви.ГУМЧС по Карелии 15 июля сообщало, что часть жителей поселка Найстенъярви эвакуировали из-за угрозы распространения лесного пожара (70 человек, в том числе 15 детей).

https://ria.ru/20210718/pozhary-1741726290.html

сегежский район

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, артур парфенчиков, сегежский район, республика карелия, происшествия