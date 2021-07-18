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Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара
Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара - РИА Новости, 18.07.2021
Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара
Эвакуация жителей поселка Найстенъярви в Карелии начинается из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T17:32
2021-07-18T20:05
ми-8
артур парфенчиков
сегежский район
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Эвакуация жителей поселка Найстенъярви в Карелии начинается из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда. Начинаем эвакуацию жителей поселка", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Парфенчиков также сообщил, что для тушения пожара готовится вертолет и пожарный поезд. "Усиливаемся: вертолет Ми-8 готовится делать сливы воды, в том числе на дома, едет пожарный поезд из Суоярви", - отметил глава Карелии.Ранее в воскресенье он сообщил, что в Карелии действуют 22 природных пожара на общей площади более 3,1 тысячи гектара в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. В тушении пожаров задействованы 400 человек и 64 единицы техники. Он отмечал, что в субботу удалось остановить движение лесного пожара в сторону Найстенъярви.ГУМЧС по Карелии 15 июля сообщало, что часть жителей поселка Найстенъярви эвакуировали из-за угрозы распространения лесного пожара (70 человек, в том числе 15 детей).
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сегежский район
республика карелия
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ми-8, артур парфенчиков, сегежский район, республика карелия, происшествия
17:32 18.07.2021 (обновлено: 20:05 18.07.2021)
 
Жителей поселка в Карелии эвакуируют из-за угрозы распространения пожара

В Карелии эвакуируют жителей поселка из-за угрозы распространения лесного пожара

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Эвакуация жителей поселка Найстенъярви в Карелии начинается из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда. Начинаем эвакуацию жителей поселка", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Парфенчиков также сообщил, что для тушения пожара готовится вертолет и пожарный поезд. "Усиливаемся: вертолет Ми-8 готовится делать сливы воды, в том числе на дома, едет пожарный поезд из Суоярви", - отметил глава Карелии.
Ранее в воскресенье он сообщил, что в Карелии действуют 22 природных пожара на общей площади более 3,1 тысячи гектара в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. В тушении пожаров задействованы 400 человек и 64 единицы техники. Он отмечал, что в субботу удалось остановить движение лесного пожара в сторону Найстенъярви.
ГУМЧС по Карелии 15 июля сообщало, что часть жителей поселка Найстенъярви эвакуировали из-за угрозы распространения лесного пожара (70 человек, в том числе 15 детей).
 
Ми-8Артур ПарфенчиковСегежский районРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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