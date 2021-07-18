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Угрозу распространения пожара в поселке в Карелии ликвидировали
Угрозу распространения пожара в поселке в Карелии ликвидировали - РИА Новости, 18.07.2021
Угрозу распространения пожара в поселке в Карелии ликвидировали
Угроза распространения огня в поселке Найстенъярви в Карелии, где началась эвакуация жителей из-за лесного пожара, ликвидирована, сообщил глава республики Артур РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:05
2021-07-18T22:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артур парфенчиков
сегежский район
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Угроза распространения огня в поселке Найстенъярви в Карелии, где началась эвакуация жителей из-за лесного пожара, ликвидирована, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.Ранее сообщалось, что эвакуация жителей поселка Найстенъярви началась из-за угрозы распространения лесного пожара."Нахожусь в Найстенъярви. Ситуация контролируется. Это я сразу заявляю. Она не простая, но повода для паники нет … В настоящее время угроза распространения огня в населенном пункте ликвидирована. Сгорело несколько старых строений на окраине станции в лесном массиве", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что сотрудники МЧС, лесоохраны и добровольцы прокапывают дополнительные защитные полосы, устанавливают пожарную станцию с рукавами вдоль поселка для тушения в случае возникновения угрозы пожара. К месту пожара прибыли дополнительные пожарные расчеты из Петрозаводска, которые работают на тушении очагов пожара в лесу. К тушению пожара привлечен вертолет, а также два пожарных поезда.Ранее в воскресенье Парфенчиков сообщал, что в Карелии действует 22 природных пожара на общей площади более 3100 гектара в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. В тушении пожаров задействованы 400 человек и 64 единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, сегежский район, общество
22:05 18.07.2021 (обновлено: 22:18 18.07.2021)
 
Угрозу распространения пожара в поселке в Карелии ликвидировали

Угрозу распространения огня в поселке в Карелии ликвидировали, заявил Парфенчиков

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Угроза распространения огня в поселке Найстенъярви в Карелии, где началась эвакуация жителей из-за лесного пожара, ликвидирована, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что эвакуация жителей поселка Найстенъярви началась из-за угрозы распространения лесного пожара.
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Лесные пожары в Якутии и Челябинской областиЛесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное.
"Нахожусь в Найстенъярви. Ситуация контролируется. Это я сразу заявляю. Она не простая, но повода для паники нет … В настоящее время угроза распространения огня в населенном пункте ликвидирована. Сгорело несколько старых строений на окраине станции в лесном массиве", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что сотрудники МЧС, лесоохраны и добровольцы прокапывают дополнительные защитные полосы, устанавливают пожарную станцию с рукавами вдоль поселка для тушения в случае возникновения угрозы пожара. К месту пожара прибыли дополнительные пожарные расчеты из Петрозаводска, которые работают на тушении очагов пожара в лесу. К тушению пожара привлечен вертолет, а также два пожарных поезда.
Ранее в воскресенье Парфенчиков сообщал, что в Карелии действует 22 природных пожара на общей площади более 3100 гектара в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. В тушении пожаров задействованы 400 человек и 64 единицы техники.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Артур ПарфенчиковСегежский районОбщество
 
 
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