Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/proisshestvie-1741771895.html
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы - РИА Новости, 19.07.2021
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы
Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-18T21:36
2021-07-19T05:30
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте ведомства.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина толкает полицейского, затем к ним подходит другой сотрудник правоохранительных органов, который берет женщину за волосы и сажает ее в служебный автомобиль."По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.Также на сайте сообщается, что в ближайшее время следователи опросят всех участников инцидента и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что также проводят проверку."По данному факту ГУ МВД по Москве проводится проверка", - сказали агентству.Позже в пресс-службе главка уточнили, что инцидент произошел на Домодедовской улице."Шестнадцатого июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по части 1 статьи 20.20 КРФоАП (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - ред.)", - говорится в сообщении.Также ведомство проводит служебную проверку в отношении полицейских, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям правоохранителей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия
21:36 18.07.2021 (обновлено: 05:30 19.07.2021)
 
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы

СК проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина толкает полицейского, затем к ним подходит другой сотрудник правоохранительных органов, который берет женщину за волосы и сажает ее в служебный автомобиль.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 21:45
В Химках мужчина избил полицейских из-за парковочного места
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.
Также на сайте сообщается, что в ближайшее время следователи опросят всех участников инцидента и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что также проводят проверку.
"По данному факту ГУ МВД по Москве проводится проверка", - сказали агентству.
Позже в пресс-службе главка уточнили, что инцидент произошел на Домодедовской улице.
"Шестнадцатого июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по части 1 статьи 20.20 КРФоАП (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - ред.)", - говорится в сообщении.
Также ведомство проводит служебную проверку в отношении полицейских, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям правоохранителей, добавили в пресс-службе.
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния