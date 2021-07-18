https://ria.ru/20210718/proisshestvie-1741771895.html

СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы

СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы - РИА Новости, 19.07.2021

СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы

Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-18T21:36

2021-07-18T21:36

2021-07-19T05:30

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте ведомства.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина толкает полицейского, затем к ним подходит другой сотрудник правоохранительных органов, который берет женщину за волосы и сажает ее в служебный автомобиль."По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.Также на сайте сообщается, что в ближайшее время следователи опросят всех участников инцидента и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что также проводят проверку."По данному факту ГУ МВД по Москве проводится проверка", - сказали агентству.Позже в пресс-службе главка уточнили, что инцидент произошел на Домодедовской улице."Шестнадцатого июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по части 1 статьи 20.20 КРФоАП (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - ред.)", - говорится в сообщении.Также ведомство проводит служебную проверку в отношении полицейских, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям правоохранителей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия