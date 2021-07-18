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СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы - РИА Новости, 19.07.2021
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы
Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-18T21:36
2021-07-18T21:36
2021-07-19T05:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте ведомства.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина толкает полицейского, затем к ним подходит другой сотрудник правоохранительных органов, который берет женщину за волосы и сажает ее в служебный автомобиль."По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.Также на сайте сообщается, что в ближайшее время следователи опросят всех участников инцидента и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что также проводят проверку."По данному факту ГУ МВД по Москве проводится проверка", - сказали агентству.Позже в пресс-службе главка уточнили, что инцидент произошел на Домодедовской улице."Шестнадцатого июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по части 1 статьи 20.20 КРФоАП (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - ред.)", - говорится в сообщении.Также ведомство проводит служебную проверку в отношении полицейских, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям правоохранителей, добавили в пресс-службе.
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москва, происшествия
21:36 18.07.2021 (обновлено: 05:30 19.07.2021)
СК проводит проверку конфликта женщины с полицейскими на юге Москвы
СК проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге Москвы
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московский главк Следственного комитета проводит проверку действий полицейских и женщины, между которыми произошел конфликт на юге столицы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина толкает полицейского, затем к ним подходит другой сотрудник правоохранительных органов, который берет женщину за волосы и сажает ее в служебный автомобиль.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.
Также на сайте сообщается, что в ближайшее время следователи опросят всех участников инцидента и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что также проводят проверку.
"По данному факту ГУ МВД по Москве
проводится проверка", - сказали агентству.
Позже в пресс-службе главка уточнили, что инцидент произошел на Домодедовской улице.
"Шестнадцатого июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по части 1 статьи 20.20 КРФоАП (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - ред.)", - говорится в сообщении.
Также ведомство проводит служебную проверку в отношении полицейских, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям правоохранителей, добавили в пресс-службе.