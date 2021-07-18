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Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский
Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский - РИА Новости, 18.07.2021
Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский
Проблемы отношений России с Украиной не существует, а есть проблемы отношений России с Европой, считает председатель Федерального политического комитета партии... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T15:43
2021-07-18T15:43
россия
яблоко
григорий явлинский
украина
политика
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Проблемы отношений России с Украиной не существует, а есть проблемы отношений России с Европой, считает председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.По его мнению, попытка России закрыться приведет к ее краху."Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, единственная моя страна, моя родина, и я предан ей полностью. И поэтому ее перспективы, ее будущее для меня имеет самое главное значение в моей политической жизни. Поэтому я считаю, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия", – добавил политик.
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россия, яблоко, григорий явлинский, украина, политика
15:43 18.07.2021
 
Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский

Явлинский: у России не существует проблемы отношений с Украиной, есть проблема отношений с Европой

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский
Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Проблемы отношений России с Украиной не существует, а есть проблемы отношений России с Европой, считает председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Я лично считаю, что нет проблемы отношений России с Украиной, ее не существует. Существует проблема отношений России с Европой, и она очень серьезная. И это принципиальный выбор. Весь мир глобализируется, быстрее, медленнее, ковид все это останавливает, но все равно эта тенденция идет. Интеграционные тенденции противоречиво, но все равно осуществляются. Россия должна ответить, с кем она", – сказал Явлинский в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, попытка России закрыться приведет к ее краху.
"Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, единственная моя страна, моя родина, и я предан ей полностью. И поэтому ее перспективы, ее будущее для меня имеет самое главное значение в моей политической жизни. Поэтому я считаю, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия", – добавил политик.
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