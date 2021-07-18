https://ria.ru/20210718/problemy-1741748545.html

Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский

Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский - РИА Новости, 18.07.2021

Проблемы отношений России с Украиной не существует, заявил Явлинский

Проблемы отношений России с Украиной не существует, а есть проблемы отношений России с Европой, считает председатель Федерального политического комитета партии... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T15:43

2021-07-18T15:43

2021-07-18T15:43

россия

яблоко

григорий явлинский

украина

политика

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Проблемы отношений России с Украиной не существует, а есть проблемы отношений России с Европой, считает председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.По его мнению, попытка России закрыться приведет к ее краху."Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, единственная моя страна, моя родина, и я предан ей полностью. И поэтому ее перспективы, ее будущее для меня имеет самое главное значение в моей политической жизни. Поэтому я считаю, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия", – добавил политик.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

россия

украина

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россия, яблоко, григорий явлинский, украина, политика