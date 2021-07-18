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В России за сутки потушили 112 природных пожаров
В России за сутки потушили 112 природных пожаров - РИА Новости, 18.07.2021
В России за сутки потушили 112 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 46 846 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.07.2021
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природные пожары в россии
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 46 846 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.К полуночи 18 июля в России действовал 321 лесной пожар на площади 853 204 гектара, их активно тушили. Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии — там действуют 139 пожара на площади 745 213 гектаров. В республике ввели особый противопожарный режим. Аэромобильные группировки продолжат работу в Мирнинском, Горном и Оймяконском районах. В готовности к применению находится авиация МЧС и Минобороны.Якутск накрыл густой смог с запахом гари из-за возгораний в Горном районе, где, по последним данным, горят 340 тысяч гектаров. Лабораторные анализы показывают превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам в воздухе. В международном аэропорту имени Платона Ойунского из-за дыма задерживаются рейсы, на реке Лене приостановили движение паромов.
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Тушение лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны
Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 30 тонны воды, а также обеспечили перевозку 14 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонн грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов.
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природные пожары в россии, россия, происшествия
10:09 18.07.2021 (обновлено: 11:19 18.07.2021)
 
В России за сутки потушили 112 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 46 тысяч гектаров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 46 846 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
К полуночи 18 июля в России действовал 321 лесной пожар на площади 853 204 гектара, их активно тушили.
Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии — там действуют 139 пожара на площади 745 213 гектаров. В республике ввели особый противопожарный режим. Аэромобильные группировки продолжат работу в Мирнинском, Горном и Оймяконском районах. В готовности к применению находится авиация МЧС и Минобороны.
Якутск накрыл густой смог с запахом гари из-за возгораний в Горном районе, где, по последним данным, горят 340 тысяч гектаров. Лабораторные анализы показывают превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам в воздухе. В международном аэропорту имени Платона Ойунского из-за дыма задерживаются рейсы, на реке Лене приостановили движение паромов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:09
Мишустин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов
 
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