https://ria.ru/20210718/pozhary-1741726290.html

В России за сутки потушили 112 природных пожаров

В России за сутки потушили 112 природных пожаров - РИА Новости, 18.07.2021

В России за сутки потушили 112 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 46 846 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T10:09

2021-07-18T10:09

2021-07-18T11:19

природные пожары в россии

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 46 846 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.К полуночи 18 июля в России действовал 321 лесной пожар на площади 853 204 гектара, их активно тушили. Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии — там действуют 139 пожара на площади 745 213 гектаров. В республике ввели особый противопожарный режим. Аэромобильные группировки продолжат работу в Мирнинском, Горном и Оймяконском районах. В готовности к применению находится авиация МЧС и Минобороны.Якутск накрыл густой смог с запахом гари из-за возгораний в Горном районе, где, по последним данным, горят 340 тысяч гектаров. Лабораторные анализы показывают превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам в воздухе. В международном аэропорту имени Платона Ойунского из-за дыма задерживаются рейсы, на реке Лене приостановили движение паромов.

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2021

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Тушение лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 30 тонны воды, а также обеспечили перевозку 14 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонн грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов. 2021-07-18T10:09 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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природные пожары в россии, россия, происшествия