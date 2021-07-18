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На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров - РИА Новости, 18.07.2021
На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
Власти Якутии приостановили движение паромов на реке Лена из-за нулевой видимости от дыма лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе администрации... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T04:35
2021-07-18T04:35
2021-07-18T04:35
природные пожары в россии
россия
река лена
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Власти Якутии приостановили движение паромов на реке Лена из-за нулевой видимости от дыма лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства региона."В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах "Якутск – Нижний Бестях", "Кангалассы – Соттинцы" и "Мохсоголлох – Качикатцы" временно приостановлено до улучшения обстановки", - говорится в сообщении.Якутск окутал густой смог с запахом гари. Лабораторные анализы показывают превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам в воздухе. Как отметили в оперативном штабе республики, город накрыло дымом от лесных пожаров в Горном районе, где в воскресенье зарегистрированы 34 очага на общей площади 340 тысяч гектаров.По данным ГУ МЧС России по региону, за сутки число пожаров увеличилось на 10 очагов. Аэромобильные группировки продолжат работу в Мирнинском, Горном и Оймяконском районах. В готовности к применению находится авиация МЧС и Минобороны.
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природные пожары в россии, россия, река лена, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия
На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
Власти Якутии приостановили движение паромов на Лене из-за нулевой видимости от пожаров