https://ria.ru/20210718/pozhar-1741714131.html

На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров

На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров - РИА Новости, 18.07.2021

На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров

Власти Якутии приостановили движение паромов на реке Лена из-за нулевой видимости от дыма лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе администрации... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T04:35

2021-07-18T04:35

2021-07-18T04:35

природные пожары в россии

россия

река лена

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/113351/90/1133519043_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fa5bb8d68d2bccd6ff41f7a793e20a48.jpg

ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Власти Якутии приостановили движение паромов на реке Лена из-за нулевой видимости от дыма лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства региона."В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах "Якутск – Нижний Бестях", "Кангалассы – Соттинцы" и "Мохсоголлох – Качикатцы" временно приостановлено до улучшения обстановки", - говорится в сообщении.Якутск окутал густой смог с запахом гари. Лабораторные анализы показывают превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам в воздухе. Как отметили в оперативном штабе республики, город накрыло дымом от лесных пожаров в Горном районе, где в воскресенье зарегистрированы 34 очага на общей площади 340 тысяч гектаров.По данным ГУ МЧС России по региону, за сутки число пожаров увеличилось на 10 очагов. Аэромобильные группировки продолжат работу в Мирнинском, Горном и Оймяконском районах. В готовности к применению находится авиация МЧС и Минобороны.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740761498.html

россия

река лена

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, река лена, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия