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На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией
На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией - РИА Новости, 18.07.2021
На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией
Наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:08
2021-07-18T20:15
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КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.Инцидент произошел минувшей ночью. По данным ведомства, нападающих было трое, двое пограничников получили телесные повреждения.Оружие пограничники смогли вернуть. По факту нападения возбудили уголовное дело о похищении огнестрельного оружия и насилии в отношении работника правоохранительного органа. Ведется розыск подозреваемых. Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.Пограничники усилили охрану границы. На место происшествия прибыл председатель Госпогранслужбы.Позднее в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что на пограничников напали двое ее сотрудников. Там подчеркнули, что "на время проведения досудебного расследования оба участника нападения &lt;...&gt; отстранены от работы".
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россия, пограничная служба украины, сумская область, украина, в мире
16:08 18.07.2021 (обновлено: 20:15 18.07.2021)
 
На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией

Погранслужба Украины: двух пограничников избили на границе с Россией

© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУкраинские пограничники на участке украино-российской границы
Украинские пограничники на участке украино-российской границы - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Инцидент произошел минувшей ночью. По данным ведомства, нападающих было трое, двое пограничников получили телесные повреждения.

"Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием", — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

Оружие пограничники смогли вернуть. По факту нападения возбудили уголовное дело о похищении огнестрельного оружия и насилии в отношении работника правоохранительного органа. Ведется розыск подозреваемых. Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.
Пограничники усилили охрану границы. На место происшествия прибыл председатель Госпогранслужбы.
Позднее в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что на пограничников напали двое ее сотрудников. Там подчеркнули, что "на время проведения досудебного расследования оба участника нападения <...> отстранены от работы".
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