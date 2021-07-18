https://ria.ru/20210718/pogranichniki-1741750455.html

На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией

На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией - РИА Новости, 18.07.2021

На Украине заявили о нападении на пограничников на границе с Россией

Наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:08

2021-07-18T16:08

2021-07-18T20:15

россия

пограничная служба украины

сумская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100771/47/1007714755_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5a8a913d5e9c76b695c212ee9ce7c0ad.jpg

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.Инцидент произошел минувшей ночью. По данным ведомства, нападающих было трое, двое пограничников получили телесные повреждения.Оружие пограничники смогли вернуть. По факту нападения возбудили уголовное дело о похищении огнестрельного оружия и насилии в отношении работника правоохранительного органа. Ведется розыск подозреваемых. Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.Пограничники усилили охрану границы. На место происшествия прибыл председатель Госпогранслужбы.Позднее в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что на пограничников напали двое ее сотрудников. Там подчеркнули, что "на время проведения досудебного расследования оба участника нападения <...> отстранены от работы".

https://ria.ru/20200918/prigovor-1577421567.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пограничная служба украины, сумская область, украина, в мире