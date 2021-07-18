https://ria.ru/20210718/pogoda-1741725490.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.07.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Солнечная, сухая погода без осадков ожидает москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:50
2021-07-18T09:50
2021-07-18T09:50
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Солнечная, сухая погода без осадков ожидает москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Будет преобладать солнечная, сухая погода, а температурный фон на 8 градусов превысит норму. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 30-33, в Подмосковье плюс 27-32. Сегодня будет последний аккорд такой 30-градусной жары", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html
московская область (подмосковье)
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евгений тишковец, московская область (подмосковье), общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде в воскресенье