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Медики оценили состояние пострадавшего в перестрелке в Сухуме
Медики оценили состояние пострадавшего в перестрелке в Сухуме - РИА Новости, 18.07.2021
Медики оценили состояние пострадавшего в перестрелке в Сухуме
Состояние Аслана Зухба, раненного во время перестрелки в Сухуме, медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Абхазии. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:58
2021-07-18T13:58
2021-07-18T13:58
абхазия
сухум
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СУХУМ, 18 июл - РИА Новости. Состояние Аслана Зухба, раненного во время перестрелки в Сухуме, медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Абхазии.В Сухуме в субботу вечером произошла перестрелка, во время которой были убиты жители Абхазии Руслан Гудалия и Беслан Дзиба, еще один - Аслан Зухба - был ранен. По приказу министра внутренних дел республики Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге, объявлен план-перехват."Пострадавшему была проведена операция. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Он остается в условиях стационара в Центральной Республиканской больнице и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20210619/krasnodar-1737707060.html
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абхазия, сухум
Медики оценили состояние пострадавшего в перестрелке в Сухуме
Состояние пострадавшего в перестрелке в Сухуме оценивается как средней степени тяжести