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Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156
Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156 - РИА Новости, 18.07.2021
Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156
Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T07:40
2021-07-18T07:40
2021-07-18T09:27
наводнение в германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156, сообщил таблоид Bild.По данным полицейского управления Кобленца, в земле Рейнланд-Пфальц погибли 110 человек. Еще 45 жизней стихия унесла в земле Северный Рейн — Вестфалия и как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.В Германии с начала недели продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы. Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером ввели режим чрезвычайной ситуации. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение. Власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".
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РИА Новости
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Кадры спасательной операции в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн
Спасательные операции продолжаются в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия. В Эрфтштадте, где зафиксированы серьёзные разрушения, местные жители завершают расчистку улиц и домов. Наиболее пострадавшая зона оцеплена.
2021-07-18T07:40
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PT0M26S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, наводнение в германии, германия, в мире
07:40 18.07.2021 (обновлено: 09:27 18.07.2021)
Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156
Bild: число жертв наводнения в Германии выросло до 156 человек
БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости.
Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156, сообщил таблоид Bild
.
По данным полицейского управления Кобленца, в земле Рейнланд-Пфальц погибли 110 человек. Еще 45 жизней стихия унесла в земле Северный Рейн — Вестфалия и как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.
В Германии с начала недели продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц
и Северный Рейн — Вестфалия
. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером ввели режим чрезвычайной ситуации. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение. Власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".