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Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156

Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156 - РИА Новости, 18.07.2021

Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156

Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T07:40

2021-07-18T07:40

2021-07-18T09:27

наводнение в германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Число жертв разрушительного наводнения в Германии достигло 156, сообщил таблоид Bild.По данным полицейского управления Кобленца, в земле Рейнланд-Пфальц погибли 110 человек. Еще 45 жизней стихия унесла в земле Северный Рейн — Вестфалия и как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.В Германии с начала недели продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы. Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером ввели режим чрезвычайной ситуации. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение. Власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры спасательной операции в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн Спасательные операции продолжаются в пострадавших от наводнения районах немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия. В Эрфтштадте, где зафиксированы серьёзные разрушения, местные жители завершают расчистку улиц и домов. Наиболее пострадавшая зона оцеплена. 2021-07-18T07:40 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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