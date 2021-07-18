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Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек - РИА Новости, 18.07.2021
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
Число погибших из-за наводнений в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек, пострадали 670, заявили в воскресенье в управлении... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T07:20
2021-07-18T07:20
2021-07-18T07:30
наводнение в германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Число погибших из-за наводнений в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек, пострадали 670, заявили в воскресенье в управлении полиции Кобленца.Ранее сообщалось о 98 жертвах.Во многих районах округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион.После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.Вечером в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и оползней объявлен в административном округе Верхняя Бавария. Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".
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наводнение в германии, германия, в мире
07:20 18.07.2021 (обновлено: 07:30 18.07.2021)
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек, пострадали 670