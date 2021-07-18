Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/navodneniya-1741716508.html
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек - РИА Новости, 18.07.2021
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
Число погибших из-за наводнений в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек, пострадали 670, заявили в воскресенье в управлении... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T07:20
2021-07-18T07:30
наводнение в германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741418332_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_2082af58650590194c43f685aba4d7c6.jpg
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Число погибших из-за наводнений в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек, пострадали 670, заявили в воскресенье в управлении полиции Кобленца.Ранее сообщалось о 98 жертвах.Во многих районах округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион.После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.Вечером в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и оползней объявлен в административном округе Верхняя Бавария. Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".
https://ria.ru/20210717/germaniya-1741694032.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741418332_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9eb1b4e23efd3ca14a3bffd33fcfa28b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наводнение в германии, германия, в мире
07:20 18.07.2021 (обновлено: 07:30 18.07.2021)
 
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек

Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек, пострадали 670

© REUTERS / Wolfgang RattayРазрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер
Разрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Число погибших из-за наводнений в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек, пострадали 670, заявили в воскресенье в управлении полиции Кобленца.
Ранее сообщалось о 98 жертвах.
"Следует опасаться роста числа погибших. В полицейское управление поступили сообщения о 670 раненых. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении ведомства.
Во многих районах округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион.
После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
Вечером в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и оползней объявлен в административном округе Верхняя Бавария. Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия. 17 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 19:41
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141
 
Наводнение в ГерманииГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156 - СМИ
07:38Исследование: треть россиян не хочет четырехдневную рабочую неделю
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
Лента новостейМолния