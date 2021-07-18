https://ria.ru/20210718/navodneniya-1741710308.html

В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации

В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 18.07.2021

В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило агентство DPA... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T00:45

2021-07-18T00:45

2021-07-18T01:45

наводнение в германии

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило агентство DPA со ссылкой на спасательные службы.Особенно пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Отдельные дома уже очищены от последствий оползней, население призывают покинуть подвалы и избегать улиц, так как по ним льется вода, пишет DPA.Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи. По последним данным, погиб 141 человек, сотни пострадали.На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html

бавария

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наводнение в германии, бавария, в мире