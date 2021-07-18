00:45 18.07.2021 (обновлено: 01:45 18.07.2021)
В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации
В Верхней Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения и оползней
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило агентство DPA со ссылкой на спасательные службы.
"Сейчас много оползней, пожарная команда перегружена, сказал поздно вечером в субботу представитель единого центра управления в Траунштайне", - передает агентство.
Особенно пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Отдельные дома уже очищены от последствий оползней, население призывают покинуть подвалы и избегать улиц, так как по ним льется вода, пишет DPA.
Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".
После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи. По последним данным, погиб 141 человек, сотни пострадали.
На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.
Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.