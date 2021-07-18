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На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 18.07.2021
На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден - Прага до вечера воскресенья из-за наводнения. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T02:09
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deutsche bahn
дрезден
швейцария
прага
в мире
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден - Прага до вечера воскресенья из-за наводнения.Ранее власти Саксонской Швейцарии заявили об остановке железнодорожного сообщения между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чешской Республике. Решение принято в связи с наводнениями и оползнями в регионе.На сайте Deutsche Bahn сообщается, что закрытие сообщения на участке между Бад-Шандау и Дечином продлится "предварительно до второй половины дня воскресенья, 18 июля". Таким образом "затронуты следующие маршруты дальнего следования: поезда ЕС Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага", уточняется, что их маршрут будет пока начинаться и заканчиваться в Дрездене.
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deutsche bahn, дрезден, швейцария, прага, в мире
02:09 18.07.2021 (обновлено: 06:33 18.07.2021)
 
На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение от Дрездена до Праги остановили из-за наводнения

© РИА Новости / Татьяна Фирсова / Перейти в фотобанкПассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина
Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден - Прага до вечера воскресенья из-за наводнения.
Ранее власти Саксонской Швейцарии заявили об остановке железнодорожного сообщения между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чешской Республике. Решение принято в связи с наводнениями и оползнями в регионе.
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Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
На сайте Deutsche Bahn сообщается, что закрытие сообщения на участке между Бад-Шандау и Дечином продлится "предварительно до второй половины дня воскресенья, 18 июля". Таким образом "затронуты следующие маршруты дальнего следования: поезда ЕС Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага", уточняется, что их маршрут будет пока начинаться и заканчиваться в Дрездене.
 
Deutsche BahnДрезденШвейцарияПрагаВ мире
 
 
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