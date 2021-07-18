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Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию

Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию - РИА Новости, 18.07.2021

Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию

Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано, передает... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T01:43

2021-07-18T01:43

2021-07-18T01:49

наводнение в германии

саксония

чехия

швейцария

в мире

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано, передает агентство dpa со ссылкой на местные власти."Экстремальные ливни... в течение 24 часов привели к наводнению в Саксонской Швейцарии в субботу. Об этом вечером объявило окружное управление Саксонской Швейцарии - Восточные Рудные горы. Особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш", - пишет агентство.Железнодорожное сообщение между Бад-Шандау в Германии и Дечином в Чехии закрыто. Немецкие власти оценивают ситуацию как "напряженную, но управляемую", цитирует dpa представителя ситуационного центра в министерстве внутренних дел Саксонии. Население призывают покинуть подвалы, подземные гаражи и переходы, избегать выхода на улицу.В остальных частях Саксонии также вынесены предупреждения о непогоде. В восточной Саксонии из-за сильных ливней подтоплены подвалы домов и улицы, спасательные службы сообщают о многочисленных вызовах. На западе земли также сообщается о подтоплениях, жители пытаются блокировать прибывающую воду.

https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html

саксония

чехия

швейцария

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наводнение в германии, саксония, чехия, швейцария, в мире