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Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства - РИА Новости, 18.07.2021
Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
Очень часто из-за незнания правовых нюансов многие люди допускают досадные ошибки, которые могут их лишить унаследованного имущества. Об этом агентству "Прайм"... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T02:17
2021-07-18T02:17
2021-07-18T04:50
urvista
россия
наследство
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Очень часто из-за незнания правовых нюансов многие люди допускают досадные ошибки, которые могут их лишить унаследованного имущества. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.Иногда незнание закона и нежелание обратиться за разъяснениями к юристу или нотариусу оборачивается потерей времени и своей доли. "Закон имеет множество различных правовых тонкостей, в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля. Поэтому лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору", - советует эксперт.Нередко наследники пропускают сроки вступления в наследство, и чаще всего это происходит не по уважительным причинам. Также наследники должны помнить, что в случае неуважительного отношения к наследодателю наследство может быть оспорено в суде, а наследник признан недостойным.
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urvista, россия, наследство, общество
02:17 18.07.2021 (обновлено: 04:50 18.07.2021)
Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
Юрист Петропольская предупредила россиян о грозящих лишением наследства ошибках