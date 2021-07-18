https://ria.ru/20210718/metro-1741772505.html
На Бутовской линии московского метро проверяют поезд
На Бутовской линии московского метро проверяют поезд - РИА Новости, 18.07.2021
На Бутовской линии московского метро проверяют поезд
Движения нет на участке Бутовской линии метро Москвы из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T21:46
2021-07-18T21:46
2021-07-18T22:41
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происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движения нет на участке Бутовской линии метро Москвы из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Бутовской линии (12) нет движения от "Битцевского парка" до "Бульвара Адмирала Ушакова" для проверки одного поезда. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.Позже в дептрансе сообщили, что движения нет и от "Улицы Старокачаловской" до "Бунинской Аллеи" для проверки инфраструктуры. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом."Движение на участке Бутовской линии (12) восстановлено. Оно временно осуществляется с увеличенным интервалом. Также можно воспользоваться автобусами КМ", - позднее сообщил столичный дептранс.
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россия, москва, происшествия
21:46 18.07.2021 (обновлено: 22:41 18.07.2021)
На Бутовской линии московского метро проверяют поезд
Движение временно приостановили на участке Бутовской линии метро Москвы из-за проверки поезда
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Движения нет на участке Бутовской линии метро Москвы из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На Бутовской линии (12) нет движения от "Битцевского парка" до "Бульвара Адмирала Ушакова" для проверки одного поезда. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Позже в дептрансе сообщили, что движения нет и от "Улицы Старокачаловской" до "Бунинской Аллеи" для проверки инфраструктуры. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
"Движение на участке Бутовской линии (12) восстановлено. Оно временно осуществляется с увеличенным интервалом. Также можно воспользоваться автобусами КМ", - позднее сообщил столичный дептранс.