https://ria.ru/20210718/metallurgi-1741729292.html

Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.07.2021

Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников металлургического комплекса с праздником, отметив, что он занимает особое место в национальной... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T10:57

2021-07-18T10:57

2021-07-18T10:57

михаил мишустин

технологии

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников металлургического комплекса с праздником, отметив, что он занимает особое место в национальной экономике, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.Мишустин отметил важность того, что работники комплекса делают все, чтобы повысить эффективность производственных циклов, а также экологическую и промышленную безопасность предприятий. По словам премьера, это "дает возможность выпускать конкурентоспособную продукцию"."Металлургический комплекс занимает особое место в национальной экономике, обеспечивает безопасность и обороноспособность страны. От него во многом зависит развитие смежных отраслей: судостроения, машиностроения, авиакосмической и нефтяной промышленности, строительства", - подчеркнул Мишустин.Глава правительства добавил, что благодаря нелегкому и самоотверженному труду металлургов улучшается жизнь миллионов граждан.

https://ria.ru/20200719/1574488266.html

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михаил мишустин, технологии, экономика