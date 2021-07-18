https://ria.ru/20210718/metallurgi-1741729292.html
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.07.2021
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников металлургического комплекса с праздником, отметив, что он занимает особое место в национальной... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:57
2021-07-18T10:57
2021-07-18T10:57
михаил мишустин
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников металлургического комплекса с праздником, отметив, что он занимает особое место в национальной экономике, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.Мишустин отметил важность того, что работники комплекса делают все, чтобы повысить эффективность производственных циклов, а также экологическую и промышленную безопасность предприятий. По словам премьера, это "дает возможность выпускать конкурентоспособную продукцию"."Металлургический комплекс занимает особое место в национальной экономике, обеспечивает безопасность и обороноспособность страны. От него во многом зависит развитие смежных отраслей: судостроения, машиностроения, авиакосмической и нефтяной промышленности, строительства", - подчеркнул Мишустин.Глава правительства добавил, что благодаря нелегкому и самоотверженному труду металлургов улучшается жизнь миллионов граждан.
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михаил мишустин, технологии, экономика
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил работников металлургического комплекса с праздником, отметив, что он занимает особое место в национальной экономике, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.
"Сегодня металлургический комплекс демонстрирует устойчивое развитие. Важно, что вы уделяете приоритетное внимание цифровой трансформации отрасли, внедрению новых решений и инновационных технологий, созданию центров компьютерного моделирования, реализуете проекты на базе искусственного интеллекта", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил важность того, что работники комплекса делают все, чтобы повысить эффективность производственных циклов, а также экологическую и промышленную безопасность предприятий. По словам премьера, это "дает возможность выпускать конкурентоспособную продукцию".
"Металлургический комплекс занимает особое место в национальной экономике, обеспечивает безопасность и обороноспособность страны. От него во многом зависит развитие смежных отраслей: судостроения, машиностроения, авиакосмической и нефтяной промышленности, строительства", - подчеркнул Мишустин.
Глава правительства добавил, что благодаря нелегкому и самоотверженному труду металлургов улучшается жизнь миллионов граждан.