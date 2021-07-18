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Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.07.2021
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:28
2021-07-18T09:28
россия
день металлурга
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной работы зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта."Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций", - подчеркнул президент.Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса."Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан", - резюмировал Путин.
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россия, день металлурга, владимир путин, экономика
09:28 18.07.2021
 
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота Череповецкого металлургического комбината ОАО "Северсталь"
Работа Череповецкого металлургического комбината ОАО Северсталь - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной работы зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.
"Вы трудитесь в одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики. От вашей слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта.
"Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса.
"Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан", - резюмировал Путин.
Работа Первоуральского новотрубного завода - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля 2020, 02:39
День металлурга в России
 
РоссияДень металлургаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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