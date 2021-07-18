https://ria.ru/20210718/metallurgi-1741723856.html

Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.07.2021

Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:28

2021-07-18T09:28

2021-07-18T09:28

россия

день металлурга

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной работы зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта."Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций", - подчеркнул президент.Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса."Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20200719/1574488266.html

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россия, день металлурга, владимир путин, экономика