https://ria.ru/20210718/metallurgi-1741723856.html
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.07.2021
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:28
2021-07-18T09:28
2021-07-18T09:28
россия
день металлурга
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152667/14/1526671470_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_85b24bb0d1419e6c2ba15b0e788d89e8.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной работы зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта."Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций", - подчеркнул президент.Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса."Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20200719/1574488266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152667/14/1526671470_198:0:2302:1578_1920x0_80_0_0_b38d44900fd3743f919eb4540129fa81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день металлурга, владимир путин, экономика
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной работы зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.
"Вы трудитесь в одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики. От вашей слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта.
"Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса.
"Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России
и наших граждан", - резюмировал Путин.