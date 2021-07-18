https://ria.ru/20210718/magazin-1741738573.html

Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине

Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине - РИА Новости, 18.07.2021

Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине

Сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами, например, стоит следить за соцсетями понравившихся магазинов, чтобы не пропустить акции, делать... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T13:05

2021-07-18T13:05

2021-07-18T13:05

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами, например, стоит следить за соцсетями понравившихся магазинов, чтобы не пропустить акции, делать большие заказы вместе со знакомыми или покупать товары наборами, а не по отдельности, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов."Онлайн-шопинг - это всегда не только большой выбор товаров и удобство, но и отличный способ сэкономить и приобрести нужные товары по выгодной цене. Чтобы быть в курсе лучших акций, нужно следить за соцсетями понравившегося интернет-магазина. Часто там публикуют акции, купоны на скидку. Например, акции на узкую линейку товаров, скидка, действующая только 24 часа или приуроченная к какому-то празднику, промокод на месяц. Такие акции часто появляются и в ВК, и в Инстаграме", - сказал эксперт.Он советует следить за выгодными предложениями, подписавшись на рассылку - так можно оперативно узнавать об акциях и вовремя совершать выгодные покупки. "Всегда можно написать продавцу и уточнить о действующих акциях, если вы не нашли их в магазине и соцсетях. И даже предложить свои условия", - добавил Тарасов.Если в интернет-магазине есть оптовые цены за количество товаров, то всегда можно объединиться со знакомыми, друзьями или близкими, и сделать единый заказ, указывает эксперт. "Это действует и для локальных, и для международных заказов - оптом всегда дешевле, а так еще и можно сэкономить на стоимости доставки, которая в случае пересылки из-за рубежа занимает солидную часть заказа", - продолжил он.По словам Тарасова, еще один способ сэкономить - покупать товары наборами, а не по отдельности. "Интернет-магазины формируют наборы и закладывают на них скидку. Клиент сэкономит, если купит этот набор, а не по отдельности товары из него", - сказал эксперт.Он также отметил, что магазины стараются удержать уже привлеченных на сайт клиентов. "Поэтому, если сомневаетесь в покупке, положите товар в корзину, но не оформляйте оплату. Есть вероятность, что на почту придет письмо о забытом в корзине товаре и купоном на скидку", - рассказал собеседник агентства."Если нашли товар на маркетплейсе, можно пойти к продавцу в магазин и попробовать договориться об индивидуальной скидке. Если вы покупаете на сайте, магазину не придётся платить комиссию маркетплейсу, поэтому он, возможно, согласится сделать вам скидку", - заключил он.

https://ria.ru/20210531/yandeks-1734854618.html

https://ria.ru/20210329/pokupka-1603340881.html

https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002117.html

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