Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/magazin-1741738573.html
Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине
Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине - РИА Новости, 18.07.2021
Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине
Сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами, например, стоит следить за соцсетями понравившихся магазинов, чтобы не пропустить акции, делать... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:05
2021-07-18T13:05
инстаграм
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155958/74/1559587412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1709622c70200e3d7eb7fe9322c94432.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами, например, стоит следить за соцсетями понравившихся магазинов, чтобы не пропустить акции, делать большие заказы вместе со знакомыми или покупать товары наборами, а не по отдельности, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов."Онлайн-шопинг - это всегда не только большой выбор товаров и удобство, но и отличный способ сэкономить и приобрести нужные товары по выгодной цене. Чтобы быть в курсе лучших акций, нужно следить за соцсетями понравившегося интернет-магазина. Часто там публикуют акции, купоны на скидку. Например, акции на узкую линейку товаров, скидка, действующая только 24 часа или приуроченная к какому-то празднику, промокод на месяц. Такие акции часто появляются и в ВК, и в Инстаграме", - сказал эксперт.Он советует следить за выгодными предложениями, подписавшись на рассылку - так можно оперативно узнавать об акциях и вовремя совершать выгодные покупки. "Всегда можно написать продавцу и уточнить о действующих акциях, если вы не нашли их в магазине и соцсетях. И даже предложить свои условия", - добавил Тарасов.Если в интернет-магазине есть оптовые цены за количество товаров, то всегда можно объединиться со знакомыми, друзьями или близкими, и сделать единый заказ, указывает эксперт. "Это действует и для локальных, и для международных заказов - оптом всегда дешевле, а так еще и можно сэкономить на стоимости доставки, которая в случае пересылки из-за рубежа занимает солидную часть заказа", - продолжил он.По словам Тарасова, еще один способ сэкономить - покупать товары наборами, а не по отдельности. "Интернет-магазины формируют наборы и закладывают на них скидку. Клиент сэкономит, если купит этот набор, а не по отдельности товары из него", - сказал эксперт.Он также отметил, что магазины стараются удержать уже привлеченных на сайт клиентов. "Поэтому, если сомневаетесь в покупке, положите товар в корзину, но не оформляйте оплату. Есть вероятность, что на почту придет письмо о забытом в корзине товаре и купоном на скидку", - рассказал собеседник агентства."Если нашли товар на маркетплейсе, можно пойти к продавцу в магазин и попробовать договориться об индивидуальной скидке. Если вы покупаете на сайте, магазину не придётся платить комиссию маркетплейсу, поэтому он, возможно, согласится сделать вам скидку", - заключил он.
https://ria.ru/20210531/yandeks-1734854618.html
https://ria.ru/20210329/pokupka-1603340881.html
https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/74/1559587412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adb3bc2c0f3a877bdb7c86e4e421d06b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инстаграм, технологии
13:05 18.07.2021
 
Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине

Эксперт Владимир Тарасов назвал способы сэкономить в интернет-магазине

© Depositphotos / BelchonockДоставка из интернет-магазина
Доставка из интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Depositphotos / Belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами, например, стоит следить за соцсетями понравившихся магазинов, чтобы не пропустить акции, делать большие заказы вместе со знакомыми или покупать товары наборами, а не по отдельности, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.
"Онлайн-шопинг - это всегда не только большой выбор товаров и удобство, но и отличный способ сэкономить и приобрести нужные товары по выгодной цене. Чтобы быть в курсе лучших акций, нужно следить за соцсетями понравившегося интернет-магазина. Часто там публикуют акции, купоны на скидку. Например, акции на узкую линейку товаров, скидка, действующая только 24 часа или приуроченная к какому-то празднику, промокод на месяц. Такие акции часто появляются и в ВК, и в Инстаграме", - сказал эксперт.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 01:33
"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
Он советует следить за выгодными предложениями, подписавшись на рассылку - так можно оперативно узнавать об акциях и вовремя совершать выгодные покупки. "Всегда можно написать продавцу и уточнить о действующих акциях, если вы не нашли их в магазине и соцсетях. И даже предложить свои условия", - добавил Тарасов.
Если в интернет-магазине есть оптовые цены за количество товаров, то всегда можно объединиться со знакомыми, друзьями или близкими, и сделать единый заказ, указывает эксперт. "Это действует и для локальных, и для международных заказов - оптом всегда дешевле, а так еще и можно сэкономить на стоимости доставки, которая в случае пересылки из-за рубежа занимает солидную часть заказа", - продолжил он.
По словам Тарасова, еще один способ сэкономить - покупать товары наборами, а не по отдельности. "Интернет-магазины формируют наборы и закладывают на них скидку. Клиент сэкономит, если купит этот набор, а не по отдельности товары из него", - сказал эксперт.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:43
В ГД внесли проект о решении споров по онлайн-покупкам через Госуслуги
Он также отметил, что магазины стараются удержать уже привлеченных на сайт клиентов. "Поэтому, если сомневаетесь в покупке, положите товар в корзину, но не оформляйте оплату. Есть вероятность, что на почту придет письмо о забытом в корзине товаре и купоном на скидку", - рассказал собеседник агентства.
"Если нашли товар на маркетплейсе, можно пойти к продавцу в магазин и попробовать договориться об индивидуальной скидке. Если вы покупаете на сайте, магазину не придётся платить комиссию маркетплейсу, поэтому он, возможно, согласится сделать вам скидку", - заключил он.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 13:29
Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн
 
ИнстаграмТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния