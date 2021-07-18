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В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура

В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура - РИА Новости, 18.07.2021

В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура

В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьего лемура, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:58

2021-07-18T09:58

2021-07-18T17:12

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

мадагаскар

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьего лемура, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Гендиректор отметила, что естественная популяция мадагаскарских лемуров уменьшается из года в год, поэтому разные зоопарки мира трудятся над созданием резервной популяции вида в неволе."Вольер кошачьих лемуров расположен на новой территории Московского зоопарка, возле павильона "Дом приматов". Группа состоит из восьми особей, включая новорожденного. В ней царит матриархат. Рожденные в столичном зоосаде детеныши обычно отправляются в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков", — говорится в сообщении.Кошачьи лемуры обитают только на острове Мадагаскар, они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Продолжительность жизни лемуров в природе редко превышает 16 лет, но в неволе они могут дожить до 30 лет.

москва

мадагаскар

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Детеныш редкого кошачьего лемура в Московском зоопарке Детеныш кошачьего лемура появился на свет в Московском зоопарке, первые полгода он будет проводить на спине у матери Миры. Поскольку эта ноша довольно тяжела, уставшей родительнице помогают ее сестры, дочери и бабушка. Иногда за малышом ухаживает и отец Фунтик. 2021-07-18T09:58 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана акулова, московский зоопарк, москва, мадагаскар