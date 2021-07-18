09:58 18.07.2021 (обновлено: 17:12 18.07.2021)
В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура
Детеныш краснокнижного кошачьего лемура родился в Московском зоопарке
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьего лемура, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"В этом году наше семейство лемуров снова пополнилось, у Миры и Фунтика родился детеныш. Первые полгода новорожденный будет большую часть времени проводить на спине матери. Поскольку эта ноша довольно тяжела, уставшей родительнице помогают ее сестры, дочери и бабушка. Иногда за малышом ухаживает и Фунтик. Все члены группы относятся к крохе с любопытством и дружелюбием", — приводятся ее слова на сайте мэра столицы.
Гендиректор отметила, что естественная популяция мадагаскарских лемуров уменьшается из года в год, поэтому разные зоопарки мира трудятся над созданием резервной популяции вида в неволе.
"Вольер кошачьих лемуров расположен на новой территории Московского зоопарка, возле павильона "Дом приматов". Группа состоит из восьми особей, включая новорожденного. В ней царит матриархат. Рожденные в столичном зоосаде детеныши обычно отправляются в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков", — говорится в сообщении.
Кошачьи лемуры обитают только на острове Мадагаскар, они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Продолжительность жизни лемуров в природе редко превышает 16 лет, но в неволе они могут дожить до 30 лет.
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыДетеныш кошачьих лемуров по кличке Вжик в Московском зоопарке
Детеныш кошачьих лемуров по кличке Вжик в Московском зоопарке