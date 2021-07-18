https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741760325.html
Ученый предупредил об опасности "длинного COVID"
Ученый предупредил об опасности "длинного COVID" - РИА Новости, 18.07.2021
Ученый предупредил об опасности "длинного COVID"
Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с "Радио России" заявил, что рост антител IgM после болезни может свидетельствовать... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T18:24
2021-07-18T18:24
2021-07-18T18:24
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с "Радио России" заявил, что рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии "длинного COVID".Уровень антител IgM повышается во время болезни и падает после нее, в то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет.Специалист подчеркнул, что рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам."Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, <…> вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — сказал Кулиш.Биотехнолог отметил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.За минувшие сутки в России выявили 25 018 случаев COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 5 958 133 человека, из них 148 419 умерли, 5 341 231 пациент вылечился.
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html
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Ученый предупредил об опасности "длинного COVID"
Биотехнолог Кулиш назвал рост антител IgM симптомом трудноизлечимого "длинного COVID"