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Ученый предупредил об опасности "длинного COVID"
Ученый предупредил об опасности "длинного COVID" - РИА Новости, 18.07.2021
Ученый предупредил об опасности "длинного COVID"
Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с "Радио России" заявил, что рост антител IgM после болезни может свидетельствовать... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T18:24
2021-07-18T18:24
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с "Радио России" заявил, что рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии "длинного COVID".Уровень антител IgM повышается во время болезни и падает после нее, в то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет.Специалист подчеркнул, что рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам."Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, &lt;…&gt; вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — сказал Кулиш.Биотехнолог отметил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.За минувшие сутки в России выявили 25 018 случаев COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 5 958 133 человека, из них 148 419 умерли, 5 341 231 пациент вылечился.
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, врачи, коронавирусы, здоровье - общество, общество
18:24 18.07.2021
 
Ученый предупредил об опасности "длинного COVID"

Биотехнолог Кулиш назвал рост антител IgM симптомом трудноизлечимого "длинного COVID"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с "Радио России" заявил, что рост антител IgM после болезни может свидетельствовать о развитии "длинного COVID".
Уровень антител IgM повышается во время болезни и падает после нее, в то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет.
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Специалист подчеркнул, что рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам.
"Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, <…> вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — сказал Кулиш.
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Биотехнолог отметил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.
За минувшие сутки в России выявили 25 018 случаев COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 5 958 133 человека, из них 148 419 умерли, 5 341 231 пациент вылечился.
 
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