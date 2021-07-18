https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741733768.html

В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1293 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 577 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:51

2021-07-18T11:51

2021-07-18T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1293 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 577 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 7283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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