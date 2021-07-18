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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1293 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 577 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:51
2021-07-18T11:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1293 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 577 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 7283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
11:51 18.07.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1293 человека с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1293 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 577 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 4357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1293 человека. На ИВЛ находится 577 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели ещё 7283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 281 319. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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