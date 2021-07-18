https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741732297.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в Чувашии - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
кировская область
орловская область
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в Чувашии - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Чувашия 0,22%, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%", - говорится в сообщении.
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кировская область
орловская область
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коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19