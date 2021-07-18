https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741732297.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в Чувашии - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:31

2021-07-18T11:31

2021-07-18T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в Чувашии - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Чувашия 0,22%, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741634170.html

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество