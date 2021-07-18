https://ria.ru/20210718/kinoerotika-1739967737.html

В СССР секс был или нет? Советские фильмы с эротическими сценами

В СССР секс был или нет? Советские фильмы с эротическими сценами - РИА Новости, 18.07.2021

В СССР секс был или нет? Советские фильмы с эротическими сценами

Официально в СССР не было секса (была любовь), но советское кино пыталось хотя бы намекнуть на его существование. Сейчас эти ленты кажутся наивными, а ведь... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:00

2021-07-18T08:00

2021-07-18T10:43

елена кондулайнен

василий пичул

андрей кончаловский

светлана светличная

андрей тарковский

никита михалков

людмила гурченко

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культура

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Официально в СССР не было секса (была любовь), но советское кино пыталось хотя бы намекнуть на его существование. Сейчас эти ленты кажутся наивными, а ведь когда-то заставляли краснеть даже искушенных. О сексуальной революции, которая в отечественных фильмах наступила раньше, чем в стране, — в материале РИА Новости. "Андрей Рублев" (1966)По количеству обнаженных тел картина о легендарном иконописце обгоняет многие советские фильмы. С помощью ню Тарковский хотел противопоставить свободу необузданного язычества строгим заветам христианства, где дух всегда выше плоти. Режиссеру важно было показать Рублева, устоявшего перед соблазняющей его обнаженной красавицей. Советским цензорам намеки на оргию в сцене ночи на Ивана Купалу не понравились, в широкий прокат ленту пустили почти через 20 лет, только в конце 80-х. "Бриллиантовая рука" (1969)Сейчас знаменитая сцена со слетевшим от выстрела бюстгальтером выглядит наивно и комично, но в конце 60-х в Советском Союзе это был эффект бомбы. Леонид Гайдай так и рассуждал: на первом просмотре комиссии режиссер прикрепил в конце фильма кадры с ядерным взрывом. Ошарашенные чиновники просили удалить хотя бы катастрофу — все остальное по сравнению с этим показалось уже невинным. Актрису на роль Анны Сергеевны искали долго, пробовали многих, включая Клару Лучко. "Претендентки были красивые, но во всех читалась такая невинность и чистота, как и положено советским девушкам. А тут — прямо удача", — иронизирует в интервью Нина Гребешкова. По просьбе режиссера Светличной подложили в бра накладки из пенопласта. Во время съемок Гайдай попросил уйти даже осветителей — остался только он, его ассистент и Никулин. Позже актриса стала секс-символом не только в СССР: ее, например, пригласили на фотосессию для журнала "Штерн" в модном немецком купальнике. "А зори здесь тихие" (1972)Снимать картину по повести Бориса Васильева Станислав Ростоцкий решил в память о молоденькой медсестре, которая вытащила его, раненого, с поля боя и спасла жизнь. В картине, номинировавшейся на "Оскар" в 1973-м, было две эротических сцены: одна — когда девушки моются в бане, другая — где они загорают голышом на брезенте. Осталась только первая. И то только потому, что Ростоцкий убедил цензоров в ее художественной значимости: "показать красоту женского тела, созданного для любви и материнства, а не для войны". Чтобы не смущать актрис, которых и так несколько часов уговаривали, эпизод в бане снимали через матовую пленку с прорезями для объективов камер. "В старости будете смотреть и поймете, какие были красивые!" — говорил Ростоцкий. На площадке, кроме режиссера, остались двое операторов, осветителями пригласили женщин. Изначально сцена длилась более двух минут, но при монтаже ее сократили вдвое. Она настолько вписалась в фильм, что не вызвала ни у кого возмущения. "А потом нам рассказывали, что в провинциальных кинотеатрах механики вырезали из фильма этот эпизод и гоняли его на прожекторе по кругу", — говорит исполнительница роли Риты Ирина Шевчук. "Приключения итальянцев в России" (1973)Эта комедия появилась благодаря тому, что итальянские кинематографисты, которые должны были "Мосфильму" крупную сумму, предложили вернуть долг бартером — снять совместный проект. Иностранцы экономили на всем: снимали в Риме фактически подпольно, потому что разрешения от властей не получили, а советских актеров расселили в трехзвездочных гостиницах. И если с нашей стороны участвовали знаменитости, то итальянцы выбрали каст гораздо скромнее.Исполнительница роли Ольги Антония Сантилли раньше снималась не много. И ради предложения Рязанова даже отказалась от американской драмы "Серпико" с участием Аль Пачино (и не зря, ведь на съемках она познакомилась с будущим супругом — богатым бизнесменом из Италии). А еще Сантилли появлялась в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Так что обнажиться, да еще и за полупрозрачной шторкой, ей не составило труда. Какой же боевик, пусть даже советский, без намека на эротику?"Табор уходит в небо" (1975)Кажется, что герои изнемогают от жары и страсти, но на самом деле все ровно наоборот. Фильм снимали осенью, и было уже прохладно, тем более у реки. Актрису намазали гусиным жиром, чтобы она не замерзла. Но без инцидента не обошлось: Светлана Тома упала в реку, ее юбки намокли, и она чуть не утонула. Отец после выхода фильма не разговаривал с ней целый месяц — и до конца жизни так и не простил дочери такой смелости. А вот режиссер, напротив, грозился бойкотировать премьеру, если эротическую сцену вырежут. После съемок Лотяну и Тома некоторое время встречались. "Сибириада" (1979)Людмилу Гурченко режиссер этого фильма Андрей Кончаловский ждал полгода: актриса сломала ногу, долго восстанавливалась. Позже Гурченко вспоминала: "Никита Михалков в той самой cцене боялся пошевелиться, чтобы мою больную ногу не задеть". При этом случайно обнажил грудь актрисы. Гурченко сразу попросила прекратить съемки и вырезать ню. Кончаловский заверил ее, что оставит кадр только в версии для иностранного проката. "Экипаж" (1979)Даже сейчас эта эротическая сцена из первого советского фильма‑катастрофы похожа на модный арт-хаус. Камера фокусируется не на телах, а на отражениях, снимают под цветомузыку через огромный аквариум. Кажется, что между актерами и правда химия. Между тем Филатов, играя на экране Казанову, отказался снимать джинсы и лежал под одеялом одетым. Его партнерша вела себя раскованно: один из осветителей якобы был так поражен, что упал со стремянки и испортил дубль. Правда, сама Александра Яковлева теперь говорит, что за показной смелостью скрывала смущение. Эпизод снимали по ночам, поэтому на киностудии ходили слухи, что в павильоне происходят чуть ли не оргии. "Маленькая Вера" (1988)В отличие от всех перечисленных фильмов, эта сцена уже не оставляла простора для фантазии: настолько откровенно и натуралистично показан секс. Никакой романтики, никакой эстетики. Ни до, ни после, а именно процесс. Хотя позже Наталья Негода говорила, что скандальный эпизод "слямзили у Бертолуччи". Но вряд ли вопрос плагиата заботил тогда советского зрителя: у кинотеатров выстраивались длинные очереди с битвами за билеты, которые быстро заканчивались. Картину, кстати, снимали на киностудии детских и юношеских фильмов, директором которой был отец сценаристки фильма Александр Хмелик. И, видимо, поэтому цензоры пропустили ленту в прокат. Реакция Госкино ограничилась лишь штрафом за перерасход пленки. Съемками эротической сцены режиссер Василий Пичул руководил из шкафа, куда его уговорила спрятаться Наталья Негода. Молодую актрису быстро заметили на Западе: пригласили на фотосессию для американского журнала Playboy. Ходили слухи об их романе с партнером по фильму Андреем Соколовым, но актер все отрицает. "Интердевочка" (1989)Прежде в СССР даже подумать не могли о том, чтобы выпустить кино о представительницах древнейшей профессии, но наступила перестройка. Картину снимали не на государственные деньги, так что Петр Тодоровский позволил себе определенную свободу. Новость о будущей ленте появилась в газетах, и режиссеру стали приходить мешками письма от девушек легкого поведения, предлагавших свои кандидатуры.Тодоровский, конечно, выбрал профессиональных актрис. Хотя вряд ли предполагал, что Елена Яковлева наотрез откажется участвовать в откровенных сценах. "Она просто лежала в постели, пока вокруг нее создавали секс", — говорил режиссер. Эпизод, когда героиня обслуживает японца, снимали так: актриса на кровати, ассистенты трясут ее за ноги, оператор дергает камеру в такт, а осветитель пускает по лицу Яковлевой, измазанному глицерином, похожим в кадре на капли пота, нужные блики."Сто дней до приказа" (1990)Почти никаких запретов в 1990-м уже не осталось — иначе бы не пропустили сцену с обнаженной Еленой Кондулайнен в бассейне. Правда, олицетворяла она в социально-психологической драме Хусейна Эркенова саму Смерть, ведь фильм очень метафоричен. После премьеры пресса называла актрису секс-символом. А Кондулайнен жалеет, что ее не пригласили в "Интердевочку". "Меня спрашивали: вам по улицам ходить не стыдно?" — рассказывает в интервью она. Добавляя при этом, что ничуть не стесняется раздеваться ради роли. Отсутствие стеснения, конечно, тоже важно. Но главное — то, что в советском кино при этом умели не просто снять одежду, но еще и хорошо сыграть.

https://ria.ru/20210530/sex-1734610198.html

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