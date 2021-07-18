https://ria.ru/20210718/khirurgi-1741737127.html

В Красногорске сделали уникальную операцию на сердце

В Красногорске сделали уникальную операцию на сердце - РИА Новости, 18.07.2021

В Красногорске сделали уникальную операцию на сердце

В подмосковном Красногорске кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского провели уникальную операцию на сердце, сообщили в РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T12:39

2021-07-18T12:39

2021-07-18T13:52

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В подмосковном Красногорске кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского провели уникальную операцию на сердце, сообщили в Минобороны.Пациентом был полицейский из Ростова-на-Дону. Ему удалили восьмисантиметровую опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан."Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди полностью, разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды", — рассказал начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы доктор медицинских наук Александр Есипов.Сложнейшее вмешательство выполнила бригада специалистов под руководством начальника кардиохирургического центра профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Лищука.Сейчас пациент восстанавливается после операции. Через неделю его будут готовить к выписке и дальнейшей реабилитации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/podmoskove-1740511631.html

https://ria.ru/20210607/operatsiya-1735971900.html

россия

красногорск

ростов-на-дону

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александр лищук, россия, красногорск, ростов-на-дону, общество