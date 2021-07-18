https://ria.ru/20210718/kamaz-1741749641.html
В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей
В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей - РИА Новости, 18.07.2021
В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей
На 44-ом километре Ярославского шоссе произошла крупная авария, "Камаз" опрокинулся и повредил восемь легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:03
2021-07-18T16:03
2021-07-18T16:03
россия
ярославское шоссе
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На 44-ом километре Ярославского шоссе произошла крупная авария, "Камаз" опрокинулся и повредил восемь легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."На 44 километре Ярославского шоссе попутное столкновение, девять единиц. Опрокинулся "Камаз" и собрал восемь легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадавших нет.
https://ria.ru/20210718/avariya-1741746715.html
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ярославское шоссе
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россия, ярославское шоссе, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей
На 44-ом километре Ярославского шоссе "Камаз" опрокинулся и повредил восемь легковых автомобилей