https://ria.ru/20210718/kamaz-1741749641.html

В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей

В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей - РИА Новости, 18.07.2021

В Подмосковье грузовик опрокинулся и повредил восемь автомобилей

На 44-ом километре Ярославского шоссе произошла крупная авария, "Камаз" опрокинулся и повредил восемь легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:03

2021-07-18T16:03

2021-07-18T16:03

россия

ярославское шоссе

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На 44-ом километре Ярославского шоссе произошла крупная авария, "Камаз" опрокинулся и повредил восемь легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."На 44 километре Ярославского шоссе попутное столкновение, девять единиц. Опрокинулся "Камаз" и собрал восемь легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадавших нет.

https://ria.ru/20210718/avariya-1741746715.html

россия

ярославское шоссе

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярославское шоссе, московская область (подмосковье), происшествия